«صبا» تقدم عرضاً باهراً في «بري فيدورا»

عصام السيد (أبوظبي)

قدمت المهرة الناشئة «صبا»، لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عرضاً باهراً في سباق «بري فيدورا»، للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات، الذي أقيم بمضمار ضاحية لا تست باشون أركشون العشبي بفرنسا.

وأظهرت «صبا»، بإشراف المدربة إليزابيث جان فرانسوا بيرنارد، وقيادة فالنتين سيجوي، مهاراتها الفائقة في سباق «بري فيدورا» لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 20 ألف يورو، والذي شاركت فيه 9 مهرات في سن ثلاث سنوات فقط.

وبدأت «صبا» التقدم مبكراً إلى الصدارة طيلة فترات السباق، وحين طلب منها فارسها الانطلاق استجابت بصورة فورية لتدخل في صراع محموم مع غريماتها، قبل أن تتفوق ببراعة بفارق 0.75 طول عن وصيفتها «مارتا دو فاوست» لبيير ييفيس جيلارد، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة أليخاندرو كورتيز.

وسجلت «صبا» ابنة «أي جي أس ثرب»، والفرس «طرفة» زمناً قدره 1:50:64 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «الحكمة» لمحمد فهد العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.