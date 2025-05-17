نابولي يخشى «اللعنة 4» أمام بارما!



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف بارما نظيره نابولي، الأحد، على ملعب إنيو تارديني، ضمن «الجولة 37» من الدوري الإيطالي، ويخشى نابولي لعنة الرقم 4 أمام بارما الذي لم يصل إلى بر الأمان، رغم تحسن خلال الفترة الأخيرة، ويدخل «أمراء الجنوب» المنافس على اللقب، الجولة قبل الأخيرة، في صدارة الترتيب.

وحصد بارما 32 نقطة، ويحتل المركز السادس عشر، وخسر في مباراته الأخيرة أمام إمبولي 1-2، في المقابل، حصد نابولي 78 نقطة، ويحتل حالياً المركز الأول، وتعادل في مباراته الأخيرة، مع جنوى 2-2.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين بفوز نابولي 2-1، كما تفوق نابولي في آخر 3 مباريات أمام بارما في الدوري الإيطالي، وفي آخر 14 مباراة بملعب تارديني بين بارما ونابولي في الدوري، حقق كل فريق 6 انتصارات، وتعادلين، بحصاد 21 هدفاً لبارما مقابل 20 هدفاً لنابولي.

وبعد الفوز في جميع المباريات الثلاث على أرضه في النصف الأول من الموسم ضد الفرق الصاعدة حديثاً في الدوري هذا الموسم، حصل نابولي على نقطة فقط في آخر مباراتين خارج أرضه أمام هذه الفرق في النصف الثاني من الموسم، حيث خسر أمام كومو وتعادل مع فينيسيا.

وفاز نابولي في آخر مباراتين خارج أرضه في الدوري دون استقبال هدف أمام مونزا وليتشي، ويبحث عن الفوز بـ 3 مباريات متتالية خارج أرضه دون استقبال هدف في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ بين يناير ومارس 2023 «6 مباريات».

وتعادل نابولي وبارما في 7 مباريات في النصف الثاني من الموسم الحالي، فقط فينيسيا (9)، لاتسيو وتورينو (8 لكل منهما) تعادلت أكثر منه منذ الجولة 20 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وخسر بارما في آخر مباراتين في الدوري، بعد أن تجنّب الخسارة في 8 من أول 9 مباريات تحت قيادة كريستيان تشيفو في الدوري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات.

ويعد سكوت مكتوميناي، لاعب نابولي «11 هدفًا و4 تمريرات حاسمة» ثاني لاعب وسط يشارك في 15 هدفاً على الأقل في موسمه الأول في الدوري الإيطالي في آخر 20 موسماً، بعد هرنانيس بـ 16 مساهمة تهديفية في موسم 2010-2011.

وشارك روميلو لوكاكو مهاجم نابولي، في 8 أهداف في آخر 10 مباريات له في الدوري ضد الفرق الصاعدة «6 أهداف وتمريرتين حاسمتين»، بما في ذلك هدف واحد ضد بارما في أول مباراة له مع نابولي في 31 أغسطس 2024.