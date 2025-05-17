توزيع الجوائز المالية في «أبطال آسيا 2».. ماذا ينتظر الشارقة؟

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي الشارقة وليون سيتي السنغافوري على لقب دوري أبطال آسيا 2، مساء غدٍ الأحد، في مواجهة تخطف أنظار الجميع، للبطولة التي خضعت للتطوير من قبل الاتحاد الآسيوي، والتي كانت تحمل اسم «كأس الاتحاد الآسيوي» سابقاً، ولكن سُمح بمشاركة الدوريات المحترفة بأندية تمثلها في تلك البطولة، وتحويل مسماها إلى دوري الأبطال 2.

ومع انتظار هوية الفائز باللقب الأول للبطولة في شكلها الجديد، بين الشارقة ممثل الكرة الإماراتية وليون سيتي ممثل سنغافورة، لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل الجوائز المالية للبطولة، وهو ما نستعرض تفاصيله.

وتشهد البطولة آلية مختلفة في توزيع المقابل المادي للفرق، بحيث يمكن أن يحصد البطل لتلك النسخة على ما مجموعه 3.6 مليون دولار تقريباً، بينما يحصل الوصيف على ما يصل إلى مليوني دولار.

وبحسب آلية توزيع المكافآت المالية للبطولة، تحصل الفرق المشاركة على 300 ألف دولار للمشاركة في دور مجموعات البطولة، بالإضافة إلى 50 ألف دولار، مكافأة الفوز في كل مباراة بدور المجموعات، إضافة لمكافآت مالية إضافية عند التأهل بكل دور من الأدوار الإقصائية، بحيث يحصل الفريق المتأهل إلى دور الـ 16 للبطولة على 80 ألف دولار، ويحصل المتأهل إلى ربع النهائي على 160 ألف دولار والمتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 240 ألف دولار، بينما تكون مكافأة الفوز بالمباراة النهائية واللقب 2.5 مليون دولار ويحصد صاحب المركز الثاني مليون دولار فقط.

وبالتالي، وبعد جمع نتائج الشارقة ومسيرته في البطولة، يكون قد جمع مليون و130 ألف دولار، حتى الآن كمكافآت مختلفة كتلك التي سبق توضيحها، وفي حالة فوزه باللقب يكون قد حقق ما يصل إلى 3 ملايين و630 ألف دولار كمجموع الجوائز للبطولة بشكل عام.