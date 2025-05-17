كايو لوكاس: جاء وقت «رد الجميل» إلى الإمارات

علي معالي (أبوظبي)

أكد كايو لوكاس مهاجم الشارقة ومنتخبنا الوطني، أنه فخور بارتداء قميص «الأبيض»، متمنياً أن يسهم مع زملائه في تأهله إلى نهائيات «مونديال 2026»، مشيراً إلى أن اللاعبين يبذلون أقصى الجهد خلال المباراتين المتبقيتين من التصفيات الآسيوية، لبلوغ حلم الصعود إلى كأس العالم، مطالباً الجماهير بالثقة في قدرات المنتخب، عندما يواجه أوزبكستان وقيرغيزستان، في ختام المرحلة الثالثة، خلال يونيو المقبل، مؤكداً أن الوقت حان لرد الجميل إلى الإمارات، كما أن «الأبيض» يستحق أن يكون أحد المشاركين في «المونديال».

وقال كايو لوكاس في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «أطالب جماهير الإمارات بالثقة في لاعبي المنتخب الذين يبذلون أقصى الجهد للتأهل إلى كأس العالم، ونقاتل في الملعب حتى النهاية، وأتمنى حضورهم بكثافة إلى المدرجات لأنهم أكبر داعم للمنتخب في هذه الفترة المهمة من مسيرة الفريق».

وأضاف: «لدينا فرص كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026، والمباريات الكبيرة تحتاج إلى التركيز 100%، وأن نثق في أنفسنا، وهو ما نخطط له، ويجب أن نعمل بقوة لتخطي التحديات والوصول إلى المونديال، وعلينا أن نبذل الجهد والتركيز في الملعب والتدريبات والمباريات، وأن يكون لدينا هدف واضح ومحدد بحصد الانتصارات».

وعن مباراة الشارقة أمام ليون سيتي السنغافوري في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» قال كايو: «شاهدت له بعض المباريات لفهمه ومعرفة طريقة اللعب، ونحن جاهزون تماماً لهذه المواجهة لأنها واحدة من المباريات المهمة، لأنه تجلب لنا لقباً قارياً هو الأول، ونلعب في أجواء مختلفة، وثقتي كبيرة في كفاءة زملائي اللاعبين وقدرتهم على إسعاد جماهيرهم».

وعن كوزمين مدرب «الملك»، قال كايو لوكاس: «أشعر بالحزن والسعادة معاً، ولكي أكون صريحاً، أرى أننا نخسر هذا المدرب بالنادي، ولكن مصدر سعادتي في الجانب الآخر، أنه يقود سفينة كرة الإمارات من بوابة المنتخب، وهو مدرب قادر على صناعة وعمل الكثير في المستقبل مع «الأبيض»، وسعيد لوجوده معنا بالمنتخب لأنه أفضل مدرب تدربت على يديه، وواثق أنه سيقدم عملاً كبيراً، ويصنع التاريخ مع المنتخب».

وأضاف: «سعيد بمشاركة العين في كأس العالم للأندية، ولديه فريق جيد، وأشجعه في البطولة، وأنا أحب العين، ولدي علاقة رائعة مع خالد عيسى الحارس المتألق منذ أن كنت ألعب مع «الزعيم»، وهذا النادي الكبير قدم لي الكثير، وقدمت له الكثير أيضاً، وبالتالي فإن الود والحب موجود مع اللاعبين والجماهير العيناوية».

ورشح كايو لوكاس زميله ماجد حسن لأن يكون اللاعب المواطن الأفضل هذا الموسم، وقال: ماجد يقدم مباريات رائعة، دفاعياً وهجومياً، وله لمسات رائعة، وأحب طريقة لعبه، كما أرشح سردار مهاجم شباب الأهلي للقب الأفضل بين الأجانب لأنه يقدم مستويات متميزة مع فريقه.