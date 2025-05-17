بياستري «أول المنطلقين» في «جائزة إيميليا»



(أ ف ب)



ينطلق سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام لبطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، من المركز الأول في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، بعدما سجل أسرع توقيت خلال فترة التجارب التأهيلية متفوقاً على حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وسجّل بياستري 1:14.670 دقيقة متقدماً بفارق 0.034 على فيرستابن حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة، فيما حل كل من البريطانيين جورج راسل من مرسيدس ولاندو نوريس من ماكلارين في المركزين الثالث والرابع.

أما نجما فيراري خلال هذا السباق على الأراضي الإيطالية، فيبدآن من الصف السادس، إذ احتل شارل لوكلير من موناكو المركز 11، أمام البريطاني لويس هاميلتون الذي جاء في المركز الـ12.

ومن خيبات الأمل الأخرى، الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي المولود على بُعد بضعة كيلومترات من حلبة إنتسو ودينو فيراري، والذي خلف هاميلتون في مرسيدس هذا العام، حيث ينطلق من المركز الـ13.

كانت هذه التجارب التأهيلية بالغة الأهمية، لأن مضمار إيمولا ضيق ويصعب فيه التجاوز، مما يجعل جودة الانطلاق حاسمة عند بدء السباق الأحد.

خلال التجارب، نجا سائق ريد بول الياباني يوكي تسونودا من حادث عنيف حيث انقلبت سيارته في الهواء قبل أن تصطدم بالحواجز، وذلك بعد ست دقائق فقط من الانطلاقة.

وفقد تسونودا الذي يملك خبرة جيدة في القيادة على هذه الحلبة، السيطرة على سيارته عند تجاوزه الحواجز الجانبية عند منعطف فاريانتي فيلنوف.

وارتفعت السيارة في الهواء وانزلقت جانبا قبل أن تنقلب رأسا على عقب وتدور مرة واحدة في الهواء ثم تنحرف بعنف نحو الحواجز.

وعلى الرغم من الحادث الكبير، لم يُصب الياباني بأذى لكن أُوقف السباق مؤقتاً برفع العلم الأحمر فيما خرج السائق بنفسه من السيارة ومشى مبتعداً.

وكان تسونودا يقود بسرعة تقديرية بلغت نحو 240 كلم في الساعة لحظة خروجه عن المسار، في حادث يُعدّ تذكيراً صارخاً بخطورة حلبة إيمولا، حيث لقي كل من البرازيلي الأسطورة أيرتون سينا والنمسوي رولاند راتسنبرجر مصرعهما في حادثين مروعة خلال جائزة سان مارينو الكبرى عام 1994.

يُذكر أن تسونودا حلّ مكان النيوزيلندي ليام لوسون في الفريق الرئيسي لريد بول في وقت سابق من الموسم قادماً من رايسينج بولز (آر بي).