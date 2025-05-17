جماهير أبردين تصيب لاعب فريقها!



جلاسكور (أ ب)



تعرض مدافع أبردين جاك ماكنزي لإصابة في رأسه بجزء من مقعد، يبدو أن أحد مشجعي فريقه ألقاه عليه.

وجلس ماكنزي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك خلال الخسارة أمام مضيفه دندي يونايتد 1-2 في الدوري الاسكتلندي الممتاز، وهي النتيجة التي أدت إلى تراجع أبردين إلى المركز الخامس، وخروجه من دائرة التأهل الأوروبية المحتملة في اليوم الأخير من الموسم.

وأصيب ماكنزي بقطعة بلاستيكية من المقعد ألقيت من مدرجات جماهير أبردين، حيث سقط على أرض الملعب، وتلقى العلاج الطبي قبل نقله إلى المستشفى مع ربط ضمادة حول رأسه.

وقال مدرب أبردين، جيمي ثيلين، لشبكة (بي.بي.سي اسكتلندا) «كل ما نعرفه هو أن جاك تعرض لإصابة بالغة لاعباً يؤدي عمله، لا يمكن حدوث مثل هذا الأمر». ويلتقي أبردين مع سيلتيك في نهائي كأس أسكتلندا مطلع الأسبوع.