سان جيرمان ينهي الموسم بـ «الفارق 19»

باريس (رويترز)



سجل خفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان «ثنائية» في الشوط الثاني، ليقود بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى قلب تأخره بهدف لاسين سينايوكو إلى فوز 3-1 على ضيفه أوكسير وينهي موسمه منتصراً.

وفي قاع الدوري الفرنسي، خسر سانت إيتيان 3-2 على أرضه أمام تولوز وينضم إلى مونبلييه الذي هبط بالفعل في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز قبل الأخير، بينما منحت ركلة جزاء متأخرة لوهافر الفوز 3-2 على ستراسبورج، ليصعد إلى المركز 15، تاركا ستاد رانس في المركز 16 ليخوض دوراً فاصلاً أمام ميتز ليحدد من سيهبط ومن سيصعد لدوري الأضواء.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم برصيد 84 نقطة، متقدماً بفارق 19 نقطة أمام أولمبيك مارسيليا الوصيف، و23 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثالث، اللذين يتأهلان مباشرة إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بينما سحق نيس منافسه بريست 6-صفر ليحتل المركز الرابع، ويتأهل للجولة التأهيلية الثالثة لدوري الأبطال.

ورغم أن سان جيرمان حسم اللقب في أوائل أبريل مع تبقي ست مباريات، كانت الجولة الختامية للموسم عامرة بالأحداث إذ تحددت فيها المراكز المؤهلة للبطولات القارية ومن سيهبط لدوري الدرجة الثانية ومن سيخوض الدور الفاصل.

وفي مباراة مثيرة ساد التعادل 2-2 على مباراة ستراسبورج أمام ضيفه لوهافر، والذي كان سيرسل الفريق الزائر إلى ملحق تحديد الهبوط والصعود إلى دوري الأضواء، ولكن ركلة جزاء احُتسبت في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت لوهافر الفوز 3-2 لينتزع المركز 15 من ستاد رانس ويضمن بقاءه في الدوري.

وهذا ترك رانس، الذي خسر 2-1 أمام مضيفه ليل ليخوض مواجهة صعبة في الدور الفاصل أمام ميتز، أما ليل ضمن المركز الخامس ومقعداً في الدوري الأوروبي.

وتغلب ميتز على منافسه دونكيرك ليحصل على فرصة للعودة إلى دوري الأضواء.

وجاء فوز لوهافر في صالح أولمبيك ليون، الذي تغلب على أنجيه 2-صفر لكنه بدا أنه يغيب عن دوري المؤتمر الأوروبي، لكن فشل ستراسبورج في الحصول على نقطة على أرضه منح ليون أفضلية فارق الأهداف ليحتل المركز السادس ويحسم مقعده في المسابقة القارية.

وبإمكان ستراسبورج أن يتأهل للمشاركة في أوروبا الموسم المقبل إذا فاز باريس سان جيرمان على رانس في نهائي كأس فرنسا يوم السبت المقبل.

وبدا أن سان جيرمان، الذي حسم لقب الدوري دون أن يتجرع الخسارة، قريباً من خسارته الثالثة في آخر ست مباريات، عندما تقدم أوكسير في النتيجة عن طريق لاسين سينايوكو، لكن كفاراتسخيليا تألق لينقذ فريقه.

وأدرك كفاراتسخيليا التعادل في الدقيقة 59، وأضاف ماركينيوس الهدف الثاني بضربة رأس، قبل أن يسجل الجناح الدولي الجورجي هدفه الثاني والثالث في اللقاء في وقت متأخر لينهي الموسم بفوز.