الأهلي يستعرض بـ «رباعية»

الرياض (أ ف ب)



حقق الأهلي فوزاً كبيراً على حساب ضيفه الخلود 4-1، ضمن مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم ، والتي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

سجل للأهلي فراس البريكان (47)، والجزائري رياض محرز (66)، وسميحان النابت (77)، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق الإنجليزي إيفان توني (86)، وسجل ماتيو دامس هدف الخلود الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (60)، وارتفع رصيد الأهلي إلى 64 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخلود عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتفاق ونظيره ضمك، ورفع الاتفاق رصيده بهذا التعادل إلى النقطة (44) في المركز السابع، فيما رفع التعادل رصيد فريق ضمك إلى النقطة (35) في المركز الحادي عشر.

واقترب الفيحاء خطوة جديدة نحو البقاء بعد فوزه على ضيفه الأخدود 2-0، وسجل هدفي الفيحاء الأوروجوياني رينزو لوبيز (87) والزامبي فاشيون ساكالا (92).

ورفع الفيحاء رصيده إلى 36 نقطة، ليحتل المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير، وتأزم موقفه في البقاء.