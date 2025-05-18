«دايموند جيم إيه إيه» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا



أبوظبي (الاتحاد)



ظفر الجواد «دايموند جيم إيه إيه» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطتها الأميركية الرابعة لسباقات النسخة الـ 32 التي أقيمت في مضمار بيملكو العريق بمدينة بالتيمور بولاية ميرلاند، ضمن سباقات البريكنس ستيكس في نسختها رقم 150.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وشهد سباق المحطة الأميركية للكأس الغالية، نجاحات عالمية ومنجزات مهمة بوجودها في كبرى السباقات، وسط حضور جماهيري متميز وصل إلى 100 ألف متفرج، بجانب الصدى الإعلامي الأميركي الواسع الذي تميز به الحدث الاستثنائي الذي شهد تنظيم 14 شوطاً ضمن سباقات بريكنس ستيكس «التاج الثلاثي الأميركي»، حيث برهنت الكأس الغالية على مسيرتها التاريخية الرائدة ومكانتها المرموقة وسمعتها في أعرق السباقات العالمية، واستطاعت تسجيل منجزات جديدة للإمارات والارتقاء بسباقات الخيل العربية للمصاف العالمي.



ونجح الجواد «دايموند جيم إيه إيه» المنحدر من نسل (بيرنينج ساند - تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث)، ملك جوزيف وبيتي جيليس، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريس، وقيادة الفارسة كارول سيدنو، من تحقيق الفوز بأريحية كبيرة، والفوز عن جدارة، بعد تصدره مجموعة الخيول المشاركة، ونجاحه عند منعطف النهاية من توسيع فارق الأطوال مع «آر بي جراند سلام» (مجد العرب - ريتش كينكجا بنت تي اتش ريتشي) للمالك مزرعة روزبروك، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريز، وقيادة الفارس اناردس رودريجيز، الذي جاء بالمرتبة الثانية، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «إيه إيه تيك تشانس» (باسق الخالدية - معمعة بنت عامر) للمالك أنيت ليندستروم، وتحت إشراف المدرب روندا تولي، وقيادة الفارس كزافييه بيريز، حيث شهد السباق مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أميركا، وأقيم لمسافة 1700 متر رملي، ضمن سباقات «الفئة الأولى» للخيول من عمر أربع سنوات فأكثر، وبلغ مجموع جوائزه 200 ألف دولار.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 1:57.01دقيقة، ليستعيد اللقب إلى خزائنه من جديد، بعد فوزه الأول في عام 2023.

في الختام، توج عمر اليحيائي، عضو السلك الدبلوماسي، وروضة المنصوري من سفارة الدولة في واشنطن، بجانب سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، الأبطال، وتقديم الكؤوس للملاك والمدرب والفارسة.