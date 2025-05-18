دورتموند يرفض عودة هوملز قبل مونديال الأندية!

برلين (د ب أ)

أكد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، أن ناديه لا ينوي للتعاقد مع مدافعه السابق ماتس هوملز للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم هذا الصيف في الولايات المتحدة.

وصرح كيل لبرنامج «دوبيلباس» التلفزيوني، اليوم، بأن عودة هوملز «غير مخطط لها حالياً».

وأعرب كيل عن ثقته بالفريق، الذي قدم أداء رائعاً في الأسابيع الأخيرة، وحجز مقعداً في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني «بوندسليجا» أمس السبت.

ورغم ذلك، لم يستبعد كيل عودة هوملز لصفوف الفريق حال مطاردة لعنة الإصابات لاعبي الفريق، وقال: «كان ماتس لاعباً مهماً للغاية لبروسيا دورتموند، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليه نظرياً».

ويلعب هوملز حالياً في فريق روما الإيطالي، لكنه صرح بأنه سينهي مسيرته الاحترافية هذا الصيف، علماً بأن المدافع المخضرم دافع عن ألوان دورتموند ما بين عامي 2008 و2016، ثم عاد لفترة ثانية ما بين عامي 2019 و2024.

ولم تعرض إدارة دورتموند على هوملز تمديد التعاقد معه، بعد انتهاء موسم 2023-2024، وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تكهنات بأن دورتموند يفكر في التعاقد مع هوملز كلاعب احتياطي لمونديال الأندية، التي تقام منافساتها خلال الشهرين المقبلين.

يذكر أن دورتموند يتواجد في المجموعة السادسة بالدور الأول لكأس العالم للأندية برفقة فلومنينسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.