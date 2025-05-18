كايو لوكاس: «فرحة غامرة» بأول «الألقاب القارية»



علي معالي (أبوظبي)



عبر كايو لوكاس نجم الشارقة الحاصل على جائزة أفضل لاعب في «دوري أبطال آسيا 2»، عن سعادته الكبيرة بما حققه مع «الملك» في النهائي المثير من البداية إلى النهاية.

قال كايو: «سعادتي لا توصف، وفرحتي لا توصف باللقب الذي جاء في أولى خطواتي مع المنتخب، وبكل تأكيد ستكون انطلاقة معنوية جيدة لي وللمدرب كوزمين».

وأضاف: «قلت قبل المباراة أننا سنعود باللقب إلى أرض الوطن، وهو ما حدث، وفرحتي ليست باللقب فقط، بل لجماهيرنا التي ساندتنا طوال الموسم على المستويين المحلي والقاري، والبطولة دافع كبير لنا لكي نستمر في التطور والانطلاق إلى الأمام».

وقال كايو لوكاس: «أهنئ كل الأسرة الشرقاوية، وكل جماهير الإمارات، وأسرتي التي أدين لها بالفضل فيما قدمته هذا الموسم من عطاء متميز، وعلينا أن نحتفل بهذا اللقب الرائع، والمباراة جاءت صعبة، وفي أجواء مختلفة وبها الكثير من الضغوط، والدقائق الأخيرة صعبة ومجنونة».