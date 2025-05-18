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الرياضة

الشارقة يتوّج بكأس الإمارات لكرة اليد لفئة الأشبال

الشارقة يتوّج بكأس الإمارات لكرة اليد لفئة الأشبال
18 مايو 2025 22:18

الشارقة (وام)

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تُوج فريق الأشبال بنادي الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد لموسم 2024-2025، للمرة الثامنة على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد فوزه على فريق خورفكان 32-25، في المباراة النهائية التي أُقيمت على صالة نادي مليحة.
وقام ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد كرة اليد، بتتويج فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق خورفكان على الميداليات الفضية.
وشهد مراسم التتويج جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة والمشرف على لعبة كرة اليد.
ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة مميزة لفرق المراحل السنية في نادي الشارقة لكرة اليد، حيث حقق فريق الشباب ثلاثية الموسم (الدوري، الكأس، السوبر)، وفاز فريق الناشئين بلقب الدوري، بينما توّج فريقا الأشبال والصغار بثنائية الدوري والكأس.

الإمارات
كرة اليد
الشارقة
خورفكان
مليحة
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