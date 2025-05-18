راشد بن حمدان يستقبل أبطال طائرة النصر ويشيد بإنجازهم في كأس الإمارات



دبي (الاتحاد)



استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، وحميد أحمد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم حسين الفردان، النائب الثاني، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي ومجالس إدارة شركاته الثلاث، بالإضافة إلى فريق الكرة الطائرة، بمناسبة تتويجه بلقب كأس الإمارات موسم 2024–2025.

وهنأ رئيس النادي فريق الكرة الطائرة بهذا الإنجاز المميز، مشيداً بالأداء القوي والروح العالية التي تحلّى بها اللاعبون خلال مشوار البطولة، والتي أثمرت عن الفوز بالكأس الغالية، كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة في تطوير مختلف الألعاب، والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للنادي.

ودعا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع راية «العميد»على منصات التتويج، مؤكداً أن نادي النصر يمتلك كافة مقومات التميز في مختلف المجالات الرياضية والإدارية.

من جانبهم، ثمّن أعضاء مجلس إدارة نادي النصر وشركاته استقبال الشيخ راشد بن حمدان، معربين عن اعتزازهم بتوجيهاته ودعمه المتواصل لمسيرة النادي.

وأكدوا التزامهم التام بتنفيذ توجيهاته، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج في مختلف الألعاب الرياضية، بما يليق بتاريخ النادي العريق وطموحات جماهيره الوفية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الجهازان الفني والإداري، ولاعبو فريق الكرة الطائرة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس النادي على هذا الاستقبال الكريم والدعم المتواصل، مؤكدين عزمهم على مواصلة تقديم أفضل أفضل المستويات وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.