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الرياضة

جالاكسي يواصل السقوط في الدوري الأميركي وخسارة «ثلاثية» لإنتر ميامي

جالاكسي يواصل السقوط في الدوري الأميركي وخسارة «ثلاثية» لإنتر ميامي
19 مايو 2025 10:22

واشنطن (أ ب)

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سجل ماركو ريوس هدفين ليقود فريقه لوس أنجلوس جالاكس للتعادل مع لوس أنجلوس إف سي، في مباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم. وحتى الآن فشل جالاكسي، بطل الدوري، في تحقيق أي انتصار، حيث خسر في عشر مباريات وتعادل في أربع، وسجل 12 هدفاً، وتلقت شباكه 33 هدفاً، وهو السجل الأسوأ في الدوري، ويقدم أسوأ بداية في تاريخ الدوري الأميركي. وافتتح ريوس التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما تصدى هوجو لوريس، حارس لوس أنجليس إف سي، ببراعة لتسديدة من جابرييل بيك خلال انفراد، لكن ريوس تابع الكرة المرتدة ووضعها داخل المرمى. وفي الدقيقة 87، سجل ريوس 35 هدف التعادل 2/2 من ركلة حرة نفذها من على حدود منطقة الجزاء. وعادل دينيس بوانجا، لاعب لوس أنجلوس إف سي، النتيجة في الدقيقة 13، عندما توغل من الجهة اليسرى، ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت داخل الشباك، ليجعل النتيجة 1-1. وسجل بوانجا في ثلاث مباريات متتالية، ولديه سبعة أهداف في آخر سبع مباريات مع لوس أنجلوس إف سي. وسجل ناثان أورداز هدفه الثالث هذا الموسم، والرابع له في مسيرته، ليجعل النتيجة تقدم لوس أنجلوس إف سي 2 / 1 في الدقيقة 50. ولم يخسر لوس أنجلوس إف سي في سبع مباريات متتالية، وحقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في أربع، وخسر في مثلها. وفي مباراة أخرى، خسر فريق إنتر ميامي بثلاثية نظيفة أمام ضيفه أورلاندو سيتي، وذلك رغم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وسجل أهداف أورلاندو لويس مورييل وماركو باشاليتش وداجور ثورهالسون في الدقائق 43 و53 والأخيرة من المباراة. وكانت هذه الخسارة هي الثانية في آخر ثلاث مباريات لإنتر ميامي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، والذي حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في أربع، وخسر في ثلاث. في المقابل، كان هذا الفوز هو الثاني على التوالي لأوراندو، الذي فاز في ست مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر في مباراتين.

ميسي
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
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