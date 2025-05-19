أبطال الإمارات يعودون من مونديال الدراجات المائية بالمشاركة الإيجابية



أبوظبي (الاتحاد)

سطّر أبطال الإمارات حضوراً مميزاً في افتتاح منافسات بطولة العالم والبطولة الآسيوية للدراجات المائية 2025، التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية، خلال الأسبوع الماضي، ليؤكد لاعبو الإمارات تميزهم في المحافل الدولية بما يعكس الروح الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أبناء الدولة . وشارك في تمثيل الإمارات عبدالله عبدالرحمن الحمادي، خليفة خالد بالسلاح، محمد محسن إبراهيم، أحمد سهيل الطاير، سيف راشد الشويهي، وعلي عيسى آل علي.وشهدت البطولة مشاركة قوية لفريق الإمارات الذي تمكن من تحقيق نتائج مشرفة، أبرزها حصول المتسابق علي عيسى آل علي على المركز الثالث في فئة الناشئين (4 ستروك). وأكدت المشاركة الإماراتية نجاحها رغم التحديات اللوجستية التي واجهت الفريق، ومن أبرزها اضطرار المتسابقين لاستخدام دراجات مائية مستأجرة في بداية المنافسات، إلى جانب قرار إلغاء المرحلة الختامية، ما أثر على مجريات الترتيب العام . ورغم ذلك، أظهر أبطال الإمارات مستوى عالٍ من الأداء والانضباط، عكس جاهزيتهم العالية وقدرتهم على التأقلم مع مختلف الظروف . وأكد جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن ما تحقق في اليابان يُعدّ دليلاً على ما يتمتع به شباب الإمارات من طموح وموهبة، مشيداً بعطاء المتسابقين وروحهم القتالية، ومؤكداً استمرار الاتحاد في تقديم أشكال الدعم كافة لتطوير الرياضات البحرية، وتمكين الأبطال من تحقيق مزيد من الإنجازات . ويواصل اتحاد الرياضات البحرية جهوده في دعم المشاركات الدولية واستقطاب البطولات العالمية إلى الدولة، في إطار استراتيجيته لتعزيز حضور الإمارات على خارطة الرياضات البحرية العالمية.