شفيونتيك تتراجع في التصنيف العالمي وباوليني تتقدم





لندن(د ب أ)

تراجعت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك بشكل كبير بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة محترفات التنس، اليوم الاثنين. بعدما فشلت في الدفاع عن لقبها في بطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة «فئة 1000 نقطة»، حيث ودعت مبكراً من نسخة العام الجاري بالخروج من الدور الثالث. وأسفر ذلك عن تراجع شفيونتيك ثلاث خطوات للوراء، لتحتل المركز الخامس، بينما تقدمت اللاعبات الثلاثة الأميركية كوكو جوف ومواطنتها جيسيكا بيجولا، والإيطالية جاسمين باوليني خطوة للأمام، ليتواجدن في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب. وتقدمت باوليني للمركز الرابع، بعد إنجازها الرائع بالفوز بلقب بطولة روما المفتوحة لأول مرة في مسيرتها. وعلى مستوى العشرة الأوائل أيضاً، تقدمت الروسية الشابة ميرا أندريفا خطوة للأمام، لتحتل المركز السادس على حساب الأميركية ماديسون كيز التي تراجعت للمركز السابع. في المقابل، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا التربع على قمة التصنيف العالمي، واحتفظت أيضاً كل من الصينية كينو شينج والأميركية إيما نافارو والإسبانية باولا بادوسا بالمراكز من الثامن إلى العاشرة على التوالي. وتقدمت النجمة التونسية أنس جابر مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 35، وتحركت المصرية ميار شريف أيضاً ثلاث خطوات للأمام، لتحتل المركز 61 عالمياً. وجاء ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للسيدات على النحو التالي.. أرينا سابالينكا 10683 نقطة. كوكو جوف 6863 نقطة. جيسيكا بيجولا 6243 نقطة. جاسمين باوليني 5865 نقطة. إيجا شفيونتيك 5838 نقطة. ميرا أندريفا 4986 نقطة. ماديسون كيز 4674 نقطة. كينوين شينج 4368 نقطة. إيما نافارو 3831 نقطة. باولا بادوسا 3641 نقطة.