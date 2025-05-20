برشلونة يعود إلى «كامب نو» 9 أغسطس

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن فريقه سيخوض مباريات الموسم المقبل على ملعب كامب نو، بعد إعادة تجديده، على أن تكون مباراة كأس جوان جامبر الودية بتاريخ 9 أغسطس، موعداً لاختبار جاهزية الملعب، تمهيداً لخوض المباريات الرسمية.

واعتبر لابورتا في مقابلة تلفزيونية، أن برشلونة ليس لديه نية للعودة إلى الملعب الأولمبي في مونتجويك بالموسم المقبل، وفي حال الحاجة للمزيد من الوقت لإكمال جاهزية ملعب الكامب نو، فإن الفريق سيطلب خوض عدد من المباريات في بداية الموسم خارج الديار، من أجل العودة رسمياً إلى ملعبه في آواخر سبتمبر المقبل أو في شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

وأبدى لابورتا تفاؤله بمستقبل برشلونة مع توقعات أن تصل إيراداته هذا العام إلى 950 مليون يورو، مع ترقب أن يتخطى حاجز المليار بعد ذلك، فيما أوضح أن تجديد عقد لامين يامال، يسير في الاتجاه الصحيح، في محاولة لمنح اللاعب القيمة التي يستحقها في ظل المستويات المتميزة التي ظهر بها، ووصفه باللاعب الإسثتنائي الذي يشعر بالراحة في صفوف النادي الذي نشأ في أكاديميته.