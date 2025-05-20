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الرياضة

إنديبندينتي وسان لورينزو إلى نصف نهائي «الأرجنتيني» وبوكا جونيورز يغادر

إنديبندينتي وسان لورينزو إلى نصف نهائي «الأرجنتيني» وبوكا جونيورز يغادر
20 مايو 2025 12:15

بوينس آيرس(د ب أ)

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تأهل فريقا إنديبندينتي وسان لورينزو للدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وحقق إنديبندينتي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما فاز 1 / صفر على بوكا جونيورز بملعب (لا بومبونيرا)، في دور الثمانية للمسابقة. وشهد الدور ذاته أيضاً فوز سان لورينزو على أرجنتينوس جونيورز بنتيجة 8 / 7 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1. وتقمص ألفارو أنجولو، لاعب إنديبندينتي دور البطولة في لقاء فريقه مع بوكا جونيورز، بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 64، ليقوده للصعود إلى المربع الذهبي للمسابقة، وملاقاة فريق أوراكان، الذي بلغ الدور قبل النهائي أيضا، إثر تغلبه 1 / صفر على روساريو سنترال، في وقت سابق. وفي اللقاء الآخر، بادر أندريس فومبرجار بالتسجيل لمصلحة سان لورينزو في الدقيقة 69، قبل أن يحرز توماس مارتين مولينا هدف التعادل لأرجنتينوس جونيورز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد هوية المتأهل منهما، حيث ابتسمت لفريق سان لورينزو، الذي ضرب موعداً في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء ريفر بليت وضيفه بلاتينسي على ملعب (مونومنتال) في المباراة الأخيرة من هذه المرحلة من المسابقة الأولى من الموسم الكروي الأرجنتيني.

بوكا جونيورز
ريفر بليت
الدوري الأرجنتيني
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