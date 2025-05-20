مستقبل جريليش في يد جوارديولا

لندن(أ ف ب)

يتخذ مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الإسباني بيب جوارديولا قراراً بشأن مستقبل الجناح الدولي جاك جريليش في نهاية الموسم الحالي.

وفقد جريليش مكانته لدى جوارديولا منذ دوره المحوري في فوز سيتي بالثلاثية التاريخية «الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا» عام 2023.

وشارك اللاعب البالغ 29 عاماً أساسياً في سبع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في هزيمة سيتي المفاجئة في نهائي مسابقة الكأس أمام كريستال بالاس 0-1 السبت. وأثار هذا التجاهل تكهنات بأن جناح منتخب إنجلترا قد يغادر ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صرّح جوارديولا أن مناقشات ستُجرى بين مدير كرة القدم المنتهية ولايته الإسباني تشيكي بيغيريستاين وخليفته البرتغالي هوجو فيانا وممثلي جريليش قبل اتخاذ قرار بشأن بقائه مع سيتي في الموسم المقبل. وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «لم نتحدث، لم أتحدث معه».

وأضاف: «الناس لا يصدقوني، لكن هذه الأمور تخص الوكلاء والنادي وتشيكي، وفي هذه الحالة هوجو أيضاً. كلاهما سيقرر». وتابع: «ما سيحدث سيحدث، لكن عليه العودة ليبدأ اللعب لدقائق عدة مجدداً». وأقرّ جوارديولا أن نجم أستون فيلا السابق الذي يتبقى له عامان في عقده، لن يكون سعيداً بغيابه عن المباريات «الأمر لا يقتصر على جاك فقط. لا يوجد لاعب واحد في غرفة ملابس الفريق، بل أعتقد في جميع غرف الملابس حول العالم، سيكون سعيداً عندما لا يلعب».

وأردف قائلاً: «عندما يحقق الفريق الفوز باستمرار، عليهم أن يفهموا كيف تسير الأمور، لكنهم ليسوا سعداء. إنهم هنا للعب، وعندما لا يلعبون فهم لا يشعرون بالرضا. هذا هو الوضع الطبيعي في جميع الأندية». ويحتل سيتي الذي خرج خالي الوفاض من دون ألقاب هذا الموسم وما زال في سباق التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، المركز السادس في البريميرليج برصيد 65 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن الثلاثي نيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا في المراكز الثالث والرابع والخامس توالياً، وذلك قبل مباراتيه الأخيرتين أمام ضيفه بورنموث الليلة ومضيفه فولهام بعد 5 أيام.