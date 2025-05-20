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الرياضة

مارسيليا يستبعد التعاقد مع دي بروين

مارسيليا يستبعد التعاقد مع دي بروين
20 مايو 2025 19:44

مارسيليا (أ ب)
يرغب عدد من الأندية في التعاقد مع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي بعد رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، ولكن بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا استبعد فكرة التعاقد مع اللاعب البلجيكي المخضرم البالغ من العمر 33 عاماً، لاعتقاده بأن ضم دي بروين سيؤثر سلباً على توازن الفريق.
وقال لونجوريا: «إذا تعاقدنا مع لاعب براتب أعلى بكثير من اللاعبين الحاليين الذين تأهلوا بفريقنا إلى دوري أبطال أوروبا، سندمر توازن الفريق وكل الإيجابيات التي تحققت على مدار الموسم».
وأضاف: «إذا فعلت إدارة مارسيليا ذلك، فإنها لا تحترم لاعبي الفريق الذين تأهلوا بنا لدوري أبطال أوروبا».
واحتل مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان، ليتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويستعد دي بروين لخوض مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي أمام بورنموث، اليوم، ليختتم مسيرة 10 سنوات حافلة بالنجاحات والألقاب مع النادي.
ويبقى دي بروين من أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث ساهم في تتويج الفريق بـ 16 لقباً منها الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا «مرة».
ويحمل دي بروين الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 تمريرة، وأحرز أكثر من 100 هدف بقميص مانشستر سيتي.

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