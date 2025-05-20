هجن الرئاسة تحصد سيف رئيس الدولة في «ختامي الوثبة 2025»

الوثبة (الاتحاد)



فازت هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة للعام الحالي «ختامي الوثبة 2025»، الذي اختتم منافساته، اليوم، في إنجاز جديد للهجن الإماراتية في عالم الرياضات التراثية.

وتألقت هجن الرئاسة في اليوم الختامي للمهرجان وحصدت رموز الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

واستطاعت هجن الرئاسة الاحتفاظ بسيف صاحب السمو رئيس الدولة محققة الإنجاز الخامس لها في موسم الهجن لعام 2025، وتمكنت من انتزاع السيف الذهبي والبندقية للحول والزمول التي أقيمت لمسافة 8 كيلومترات في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة في اليوم الختامي للمهرجان.

وتمكنت هجن الرئاسة من حصد السيف الذهبي وأغلى رموز المهرجان عن طريق «دولة» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي الذي تألق بشكل لافت خلال المهرجان، حيث توجت في الشوط الرئيس للحول المفتوح بتوقيت زمني قدره 11:44:74 دقيقة، بعد أن زادت سرعتها في الكيلومتر الأخير من السباق، وسط سيطرة واضحة لأكثر من مطية لهجن الرئاسة على الصدارة، وتخطت «سمحة» لهجن الرئاسة أيضاً التي جاءت في المركز الثاني بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد بتوقيت 11:46:56 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «فجاجة» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري بتوقيت 11:48:72 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها في شوط الزمول المفتوح بعد أن أهدى «الشبابي» الشعار العملاق بندقية الشوط، حيث شهد الشوط سيطرة مطلقة لهجن الرئاسة على المراكز من الأول وحتى الثامن ما يؤكد على التألق الواضح لهجن الرئاسة خلال مهرجان الوثبة، ولتكمل الثنائية بعد حصد سيف ختامي المرموم التراثي الشهر الماضي.

وتمكن مضمر هجن الرئاسة حمدان محمد بن مروشد من انتزاع المركزين الأول والثاني في الشوط، بفوز «الشبابي» بالناموس ورمز البندقية بتوقيت قدره 12:41:34 دقيقة، و«نهاب» صاحب المركز الثاني بتوقيت 12:42:12 دقيقة، وجاء ثالثاً «ملبي» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بتوقيت 12:46:62 دقيقة.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، المضمرين الفائزين بالرموز الأغلى في ختام المهرجان.