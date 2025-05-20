نانت يُقيل مدربه بعد «موسم صعب»

باريس (أ ب)

أعلن فريق نانت الفرنسي اليوم إقالة مدربه أنطوان كومباريه بعد موسم صعب، تفادى خلاله الفريق الهبوط من دوري الدرجة الأولى بشق الأنفس.

وأنهى نانت الموسم في المركز الثالث عشر من أصل 18 فريقاً، ولم يتأكد استمراره في دوري الأضواء سوى في الجولة الأخيرة.

وكتب نانت عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نادي أف سي نانت يعلن إنهاء التعاون مع المدير الفني أنطوان كومباريه، النادي يتقدم بخالص الشكر إلى أنطوان كومباريه والجهاز المعاون على احترافيتهم والتزامهم».

وكان عقد كومباريه البالغ من العمر 61 عاماً يمتد لعام آخر.

ويحظى كومباريه بشعبية في نانت بعدما ساعده على البقاء بدوري الدرجة الأولى في 2021 وفاز بلقب الكأس في العام التالي، وهو أول لقب يحصده الفريق منذ 21 عاماً.

وتوترت علاقة كومباريه برئيس نانت فالديمر كيتا، الذي أقاله في 2023، ثم عاد واستعان به في العام التالي بعد معاناة الفريق من شبح الهبوط.

وكان كومباريه يلعب في صفوف نانت في ثمانينيات القرن الماضي، وشارك معه في 177 مباراة في مركز المدافع.