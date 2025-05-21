«مكافأة كوزمين».. سر اللقب الآسيوي

علي معالي (أبوظبي)

فرض فريق الشارقة نفسه على القارة الآسيوية عندما توّج بلقب دوري أبطال آسيا 2، ليُصبح أول نادٍ في الإمارات يحقق هذا اللقب، ويضع نفسه على قائمة الذهب في القارة الصفراء، ولكن هذا اللقب كان وراءه العديد من الأسرار التي يكشفها «الاتحاد الرياضي»، وأهمها ما قام به المدرب الروماني كوزمين أولاريو بمنح مكافأة من «جيبه الخاص» لكل لاعب تصل إلى 40 ألف درهم، وهو ما يدل على أن كوزمين أراد أن يرمي بكل ثقله المعنوي قبل الفني في هذه المباراة أمام ليون سيتي السنغافوري، والتي جرت على استاد «بيشان»، وانتهت بفوز الشارقة 2-1. ويعرف عن المدير الفني لفريق الشارقة الاهتمام بهذا الجانب مع اللاعبين، حيث تربطه بلاعبي الشارقة علاقة وطيدة وجيدة للغاية، جعلت الكثير من اللاعبين يهتمون بتنفيذ تعليماته، وهو ما انعكس في تطور المستوى وحالة الالتزام الكبيرة لكايو لوكاس، تحت قيادة كوزمين وفوزه بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2. ولم يكن المقابل المادي من كوزمين لكل لاعب، والذي قارب المليون ونصف المليون درهم لعناصر الفريق، هي السبب المباشر في فوز الشارقة باللقب، ولكن تحفيز المدرب للاعبيه بكل السبُل كانت الأساس في التتويج باللقب، حيث رفض كوزمين في حديثه المستمر مع اللاعبين منذ الوصول إلى سنغافورة قبل المباراة بخمسة أيام أية مبررات خارجة عن الملعب، معتبراً المباراة حياة أو موتاً، بعيداً عن درجات الرطوبة أو سقوط الأمطار في ملعب المباراة. كما حرص كوزمين على أن يفعل الكثير من الأمور قبل هذه المباراة بنفسه، والحديث المستمر مع اللاعبين في هذه النقطة، وكانت نسبة تركيز المدرب تفوق الـ100%، في التدريبات، وأثناء المباراة، وهو ما جعل الإصرار يظهر بشكل قوي على اللاعبين بعد أن سجل ليون هدف التعادل في الدقيقة 91، ليهاجم الملك ويخطف هدف التتويج في الدقيقة 97 عن طريق ميلوني، وسبقه فراس بالعربي بالهدف الأول في الدقيقة 74.ونجح كوزمين في ترك البصمة الإيجابية له في نهاية مشواره مع الملك بعد التحول إلى تدريب المنتخب الوطني، بلقب لن تنساه جماهير الفريق، من خلال الوصول بحالة التركيز إلى أعلى مستوى. ولعل ما قام به شاهين عبدالرحمن كابتن الشارقة وقت تتويج الفريق برفضه رفع الكأس قبل أن يرفعه كوزمين وهو ما نال استحسان الجميع وتقديرهم.