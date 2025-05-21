نيكس وبيسرز يجددان خصومة التسعينيات

نيويورك (أ ف ب)

يستعيد نيويورك نيكس وإنديانا بيسرز خصومة التسعينيات، حين يتواجهان اعتباراً من الأربعاء في نهائي المنطقة الشرقية، وذلك ضمن «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه».

صحيح أن الفريقين تواجها الموسم الماضي في الأدوار الإقصائية، لكن في الدور نصف النهائي، حين حسم بيسرز السلسلة 4-3 قبل أن يخسر في النهائي أمام بوسطن سلتيكس، الذي توّج لاحقاً باللقب، لكنه تنازل عنه هذا الموسم بخروجه الأسبوع الماضي على يد نيكس. ويتقارع الفريقان على زعامة المنطقة الشرقية مع رغبة بيسرز بإحراز لقبه الأول في دوري «إن بي إيه» والرابع بالمجمل (أحرز ثلاثة ألقاب في دوري إيه بي إيه، الذي أُدمِج بدوري إن بي إيه عام 1976)، ونيكس بلقبه الثالث (توج عامي 1970 و1973)، وذلك في أول مواجهة بين الفريقين في هذا الدور منذ عام 2000، حين حسم بيسرز السلسلة وبلغ النهائي حيث خسر أمام لوس أنجلوس ليكرز 2-4. في المباراة السادسة بين الفريقين في سلسلة نهائي الشرق قبل 25 عاماً، سجل ريجي ميلر 34 نقطة خارج الديار في «ماديسون سكوير غاردن»، ليقود بيسرز للفوز 93-80 وحسم السلسلة 4-2 بقيادة الأسطورة لاري بيرد كمدرب، لكن الفرحة لم تكتمل نتيجة خسارة النهائي الأول له في «إن بي إيه» الذي انضم إليه بصحبة ناغتس وسبيرز ونتس بعد الدمج عام 1976. ثأر بيسرز في ذلك العام من خسارته قبلها بموسم أمام نيكس 2-4 في سلسلة نهائي المنطقة، التي تقدم فيها الأخير 2-1 بعد مباراة ثالثة حسمها في آخر خمس ثوان 92-91 بفضل ثلاثية ورمية حرة من لاري جونسون. وفي 1998، خسر نيكس مواجهة نصف نهائي المنطقة أمام بيسرز، وكذلك عام 1995 حين سجل ميلر 8 نقاط في غضون أقل من 9 ثوان، ليقلب تخلف فريقه في المباراة الأولى إلى فوز 107-105، مستحقاً تماماً لقب «قاتل نيكس». وكان ميلر وجه الخصومة بين الفريقين وسيكون متواجداً للتعليق كمحلل على سلسلة نهائي 2025. في المجمل، تواجه الفريقان ثماني مرات في الـ«بلاي أوف» منذ 1993، فخرج نيكس منتصراً ثلاث مرات مقابل خمس، لبيسرز الذي خالف التوقعات عام 201، حين أسقط منافسه ونجمه في حينها كارميلو أنتوني في نصف نهائي منطقته. الحماس الآن في أوجه عند جمهور الفريقين الطامحين لخوض نهائي الدوري لأول مرة منذ 1999 بالنسبة لنيكس و2000 بالنسبة لبيسرز. في مواجهة 2025 لن يكون هناك ميلر في أرض الملعب مع بيسرز، لكن بإمكانه الاعتماد على تايريز هاليبورتون، الذي أثبت قدرته العالية على التعامل مع الضغط في الأوقات الحسّاسة من خلال تسجيله سلة الفوز على كليفلاند كافالييرز في الثانية الأخيرة من المباراة الثانية لسلسلة الدور نصف النهائي. في الجهة المقابلة، هناك جايلن برونسون الذي تعملق في السلسلتين الأوليين من «بلاي أوف» هذا الموسم، بتسجيله ما معدله 28.8 نقطة في المباراة الواحدة.