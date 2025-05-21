النصر يفلت من فخ الخليج

الرياض (د ب أ)



استعاد النصر نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وحقق النصر انتصاراً ثميناً 2- صفر على ضيفه الخليج، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ33 (قبل الأخيرة) في المسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي المباراة، الذي شهد الكثير من الإثارة.

وافتتح الكولومبي جون دوران التسجيل لمصلحة النصر في الدقيقة 75، فيما تكفل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بإحراز الهدف الثاني للفريق الملقب بـ«العالمي» من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتمكن «صاروخ ماديرا» بذلك من تعويض ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر، الذي تعادل 1 - 1 مع ضيفه التعاون في المرحلة الماضية بالبطولة، إلى 67 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف القادسية، صاحب المركز الثالث، المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

في المقابل، توقف رصيد الخليج، الذي تلقى خسارته الـ16 في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 37 نقطة في المركز العاشر.