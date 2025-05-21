الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يفلت من فخ الخليج

النصر يفلت من فخ الخليج
21 مايو 2025 22:39

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«النصر للاستثمار» تجدد «الشراكة العقارية»
«سباق رباعي» على «بطاقة الصعود الثالثة» في السعودية


استعاد النصر نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
وحقق النصر انتصاراً ثميناً 2- صفر على ضيفه الخليج، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ33 (قبل الأخيرة) في المسابقة.
وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي المباراة، الذي شهد الكثير من الإثارة.
وافتتح الكولومبي جون دوران التسجيل لمصلحة النصر في الدقيقة 75، فيما تكفل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بإحراز الهدف الثاني للفريق الملقب بـ«العالمي» من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وتمكن «صاروخ ماديرا» بذلك من تعويض ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 65.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر، الذي تعادل 1 - 1 مع ضيفه التعاون في المرحلة الماضية بالبطولة، إلى 67 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف القادسية، صاحب المركز الثالث، المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني.
في المقابل، توقف رصيد الخليج، الذي تلقى خسارته الـ16 في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 37 نقطة في المركز العاشر.

السعودية
الدوري السعودي
النصر
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
اليوم 21:36
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 21:35
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©