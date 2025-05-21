باكياو يعود إلى حلبة الملاكمة في «السادسة والأربعين»!



لندن (د ب أ)



يستعد ماني باكياو لتحدي ماريو باريوس على لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن المتوسط، وذلك بعد مرور أربع سنوات من آخر ظهور له على الحلبة.

أعلن باكياو «46 عاماً» عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيواجه باريوس في لاس فيجاس في 19 يوليو، وذلك في مباراته رقم 73 خلال مشواره مع الملاكمة.

واعتزل الملاكم الفلبيني المخضرم الملاكمة بعد خسارته أمام يوردينيس أوجاس في أغسطس 2021.

وكتب باكياو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «سأعود إلى حلبة الملاكمة في 19 يوليو، لمواجهة ماريو باريوس، بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن المتوسط، في قاعة إم جي إم جراند في لاس فيجاس، من أجل صناعة التاريخ».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن باكياو عضو مجلس الشيوخ السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية في الفلبين، حل خامساً في تصنيفات مجلس الملاكمة العالمي بشكل مثير للجدل في الأسبوع الماضي، لتبدأ التكهنات حول عودته مجدداً.

ويعد باكياو بطل العالم الوحيد في الملاكمة بالثمانية أوزان، وصاحب الرقم القياسي، بوصفه أكبر ملاكم يحقق لقب وزن المتوسط ببلوغه 40 عاماً عندما فاز على كيث ثورمان بالنقاط في 2019.