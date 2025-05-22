الشامسي يختتم مشاركة الشباب في «آسيوية الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الوطني لشباب الجودو، بعد غد مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا للمراحل العمرية، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة 838 لاعباً ولاعبة من 18 دولة آسيوية، بمباراة يخوضها حميد سعيد الشامسي، ضمن منافسات فئة الشباب تحت 60 كجم، على ضوء قرعة البطولة التي تجرى صباح اليوم الغد بمقر اتحاد أوزبكستان للجودو في طشقند. وكانت قرعة بطولة فئة الناشئين للجودو التي انطلقت ظهر أمس، وتختتم اليوم، قد وضعت لاعبنا حميد عبدالله الرئيسي في مواجهة بطل أوزبكستان لوزن تحت 50 كجم)، اللاعب سلطانوف هورشيد.. ويخوض لاعبنا بطي أحمد الهاشمي مباراته الأولى في وزن تحت (55 كجم) مع اللاعب الأوزبكي يوسوف بوبور، بينما يلعب اللاعب انس خميس اليماحي في (تحت 60 كجم) مع الهندي تابا تيتونج، ويخوض لاعبنا صقر بدر العتيبي مباراته في وزن (تحت 66 كجم)، مع لاعب كازاخستان كويبا جار نور، فيما لعب اللاعب محمد سالم الظاهري مساء أمس في وزن (تحت 66 كجم)، مع لاعب كازاخستان عمر اخا تباييف. من جهة ثانية، صرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بأن المشاركة في بطولة آسيا الحالية تمثل أولى محطات الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في أكتوبر القادم في مملكة البحرين، والتي تسبقها المشاركة أيضاً في بطولة آسيا للشباب للجودو، التي تقام في الأسبوع الأول من يوليو القادم في كازاخستان، وتعقبها المشاركة في بطولة طاجكستان، بجانب فترات أعداد قصيرة، استعداداً لأولمبياد البحرين.