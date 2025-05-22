10 تغييرات في تشكيلة ألمانيا لـ«أمم أوروبا»!

برلين (أ ف ب)



أعاد يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، حارس برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيجن، وصانع ألعاب باير ليفركوزن فلوريان فيرتس إلى تشكيلته المدعوة لخوض الدورين النهائيين «نصف النهائي والنهائي»، لمسابقة دوري الأمم الأوروبية المقررين في ميونيخ وشتوتجارت، بعد تعافيهما من الإصابة.

وأجرى ناجلسمان 10 تغييرات في تشكيلته التي كشف عنها بسبب الإصابات الكثيرة، وضمت 26 لاعباً لمواجهة البرتغال في الرابع من يونيو المقبل في ميونيخ، بينها عودة تير شتيجن وفيرتس ومهاجم وستهام يونايتد الإنجليزي نيكلاس فولكروج، واستدعاء مهاجم شتوتجارت نيك فولتمايد «23 عاماً»، أحد اكتشافات الدوري الألماني هذا الموسم، ولاعب وسط هوفنهايم الشاب توم بيشوف «19 عاماً» الذي ينضم إلى بايرن ميونيخ في الأول من يوليو، للمرة الأولى.

وأشاد المدرب بـ«المهارات الاستثنائية» لفولتمايد الذي يبلغ طوله 1.98 م، قائلاً إنه «يتمتع بزخم كبير في الوقت الحالي».

وأعرب ناجلسمان عن «مرارته الشديدة» بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها «دي مانشافت»، لكنه أكد أنه لا يريد المخاطرة باللاعبين المصابين.

بعد غيابه عن الملاعب منذ سبتمبر، سيعود تير شتيجن إلى حراسة المرمى، حيث قال ناجلسمان إن حارس مرمى برشلونة «في أفضل حالاته والحارس الأول لدينا».

شارك تير شتيجن أساسياً في مباراتين مع برشلونة في الدوري منذ عودته من الإصابة.

كما يعود فيرتس إلى صفوف المنتخب بعد غيابه عن نافذة مارس بسبب الإصابة، وكذلك مهاجم وست هام نيكلاس فولكروج الذي عانى بدوره من إصابة في وتر أخيل وتمزق في عضلة الفخذ، لكنه عاد إلى الملاعب في بداية أبريل الماضي، إلى جانب مدافع فيورنتينا الإيطالي روبن جوسنز.

كما استدعى ناجلسمان ثنائي بايرن ميونيخ سيرج جنابري وألكسندر بافلوفيتش، إلى جانب فالديمار أنتون وفيليكس نميشا من بوروسيا دورتموند.

ويغيب موسيالا لعدم تعافيه من تمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه اليسرى تعرض له في بداية أبريل، فيما خضع مدافع ريال مدريد الإسباني روديجر لعملية جراحية في ركبته اليسرى، كما يغيب مدافع دورتموند شلوتربيك بسبب إصابة في الغضروف الأيسر.

فازت ألمانيا على إيطاليا في ربع النهائي في مارس الماضي، ما منحها حق استضافة ما تبقى من البطولة.

سيواجه الألمان البرتغال في ميونيخ في نصف النهائي، بينما تواجه إسبانيا، حاملة اللقب وبطلة أوروبا، فرنسا في نصف النهائي الآخر في شتوتجارت.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في الثامن من يونيو في شتوتجارت، والمباراة النهائية في ميونيخ في اليوم نفسه.

واستعادت ألمانيا مستواها تحت قيادة ناجلسمان، بعد ما يقرب من عقد من خيبات الأمل على الساحة الدولية، بينها خروجها مرتين متتاليتين من الدور الأول لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022.

وخسرت ألمانيا بعد التمديد في ربع نهائي كأس أوروبا التي استضافتها العام الماضي، أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقاً باللقب.

وأشاد ناجلسمان بمسيرة منتخب بلاده إلى نصف النهائي، لكنه قال: «لا يمكننا أن نتراجع متراً واحداً عما فعلناه في أفضل لحظات ربع النهائي ضد إيطاليا».

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتجارت)، مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني).

للدفاع: يان أوريل بيسيك (إنتر الإيطالي)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت)، دافيد راوم (لايبزج)، فالديمار أنتون (بوروسيا دروتموند)، جوناثان تاه وروبرت أندريتش (باير ليفركوزن).

للوسط: كريم أدييمي، باسكال جروس وفيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، نديم أميري (ماينز)، توم بيشوف (هوفنهايم)، ليون جوريتسكا، سيرج جنابري، لوروا سانيه وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، روبن جوسنز (فيورنتينا الإيطالي)، أنجليو ستيلر (شتوتجارت) وفلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).

للهجوم: نيكلاس فولكروج (وستهام يونايتد الإنجليزي)، دنيز أونداف ونيك فولتمايد (شتوتجارت).