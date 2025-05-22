الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سعيد العاجل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة

سعيد العاجل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة
22 مايو 2025 18:37

باكو (وام)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15لوزراء تجارة دول البريكس


انتُخب سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة بالإجماع، خلال الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية «باكو»، بالتزامن مع انطلاق النسخة الخامسة من بطولة العالم لكرة القدم المصغرة المقامة حالياً في أذربيجان حتى الأول من يونيو المقبل.
وشهد الاجتماع حضور 9 أعضاء، بالإضافة إلى عضوين عبر تقنية الفيديو، حيث تم استعراض الضوابط الأساسية لإشهار الاتحاد العربي، وموافقة الاتحاد الدولي على هذه الخطوة، ودعم الجهود الرامية لتطوير اللعبة في المنطقة العربية.
وأكد سعيد العاجل أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء الإمارات في المناصب الرياضية على المستويين العربي والقاري، ويعزز من دورهم سفراء للدولة وقيمها الأصيلة، وأشار إلى أن الثقة التي حظي بها من الاتحادات العربية تمثل دافعًا للعمل كفريق واحد لتطوير اللعبة في المنطقة، وتعزيز قيم السلام والتعايش والمحبة بين مختلف الثقافات.
كما عبر عن تقديره لدعم الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، برئاسة فيليب جودا، لفكرة تأسيس الاتحاد العربي، والتعاون بين الاتحادين للارتقاء بالتطلعات العربية في هذه الرياضة.
 

سعيد العاجل
الإمارات
أذربيجان
باكو
كرة القدم
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©