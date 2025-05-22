نابولي يخشى «اللعنة» أمام كالياري



معتز الشامي (أبوظبي)



يدرك أنطونيو كونتي ولاعبو نابولي أن أمامهم فرصة تاريخية للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة، عندما يستقبلوا فريق كالياري في ملعب دييجو أرماندو مارادونا. ويدخل نابولي الجولة الأخيرة متصدراً الترتيب برصيد 79 نقطة، ومتقدماً على إنترميلان، صاحب المركز الثاني بنقطة، وقررت رابطة الدوري إقامة مباراة نابولي وكالياري الجمعة، وفي الوقت نفسه، تقام مباراة كومو والإنتر.

وبعد الفوز 4-0 في الذهاب، قد يفوز نابولي ذهاباً وإياباً على كالياري للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، وانتهت آخر 3 مباريات بين الفريقين في النصف الثاني من الموسم 1-1، آخرها في 25 فبراير 2024، فاز نابولي في 9 من آخر 12 مباراة على أرضه ضد كالياري، وسجل 30 هدفاً بمعدل 2.5 هدف في المباراة، وجمع كالياري نفس عدد نقاط الموسم الماضي «36 نقطة»، قبل الجولة الأخيرة، وسجل نابولي 57 هدفاً هذا الموسم، في حين كان ميلان أقل فريق يحصد اللقب ويسجل أهدافاً أقل موسم 2010-2011 بـ65 هدفاً.

سجل روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي هدفاً وصنع هدفين في أول مباراة له أساسياً مع نابولي أمام كالياري، في 2025، وأسهم بـ9 أهداف على أرضه «5 أهداف + 4 تمريرات»، أكثر من أي لاعب، وفي المقابل، وصل روبرتو بيكولي، مهاجم كالياري، إلى 10 أهداف هذا الموسم، ومن بين المهاجمين في الدوريات الخمسة الكبرى الذين سجلوا 10 أهداف أو أكثر، قدم باتريك شيك وكيكي جارسيا تمريرات حاسمة أقل منه «واحدة فقط».

ويضمن الفوز على كالياري اللقب لفريق أنطونيو كونتي، كما يمكن أيضاً التتويج عند التعادل، شريطة ألا يفوز الإنتر، كما يتوج نابولي أيضاً إذا خسر هو والإنتر في الأسبوع الأخير، وربما يصبح أنطونيو كونتي أول مدرب يفوز بالدوري مع 3 أندية مختلفة في تاريخ الدوري الإيطالي، حيث حقق اللقب من قبل مع يوفنتوس والإنتر، وقد يحقق نابولي لقبه الرابع في الدوري بعد مواسم 1986-1987,1989-1990، و2022-2023، لم يفز أي فريق من وسط أو جنوب إيطاليا باللقب أكثر من 3 مرات، كما وقد يصبح نابولي أول فريق يفوز باللقب، بعد أن أنهى الموسم السابق في المركز العاشر.