لاتسيو ينتظر هدايا يوفنتوس وروما للحاق بالركب الأوروبي

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه لاتسيو خطر الغياب عن كرة القدم الأوروبية بالكامل، ومع ذلك لا يزال بإمكانه التأهل إلى المربع الذهبي أيضاً، حيث يستقبل ليتشي، الذي يكافح من أجل الهروب من الهبوط، في ملعب الأوليمبيكو، مساء بعد غد الأحد. وفاز لاتسيو في آخر مباراتين له في الدوري ضد ليتشي، لكنه لم يحقق 3 انتصارات متتالية أمامهم منذ الفترة بين 2001 و2004 (4 انتصارات متتالية)، ويدخل لاتسيو، بقيادة المدرب ماركو باروني، اليوم الأخير من موسم 2024/25 وهو في المركز السادس في جدول الترتيب. ويتأخر الفريق بنقطتين فقط عن يوفنتوس (المركز الرابع 67 نقطة)، ونقطة واحدة عن روما (المركز الخامس 66 نقطة)، حيث يذهب الأول إلى فينيسيا المتعثر، بينما يسافر الأخير إلى تورينو لمواجهة تورينو، ويحتاج لاتسيو إلى الفوز على أرضه ضد ليتشي، وخسارة يوفنتوس، وتعادل أو خسارة روما، إذا أراد إنهاء موسم الدوري الإيطالي في المركز الرابع. في الوقت الحالي، قد يتوجه لاتسيو إلى دوري المؤتمرات، ولكن لا يزال من الممكن أن يلحق به فيورنتينا (المركز السابع بـ 62 نقطة)، الذي يتأخر عنه بـ3 نقاط، ويجب على ليتشي الفوز لضمان البقاء؛ في حال التعادل أو الخسارة، سيتحدد مصيره بناءً على نتائج الفرق الأخرى، في حين يكفي التعادل لاتسيو لضمان المركز السادس. وواجه لاتسيو ليتشي 17 مرة على أرضه في الدوري، وخسر مرة واحدة فقط (فاز 11، وتعادل 5)؛ فقط ضد إمبولي خسر لاتسيو أقل على أرضه من بين الفرق التي واجهها 15 مرة أو أكثر، ومنذ منتصف فبراير، تعادل لاتسيو في 8 من آخر 13 مباراة في الدوري (فاز 4، خسر 1)، أكثر من أي فريق آخر في هذه الفترة. وتعادل فريق العاصمة في آخر 6 مباريات على أرضه في الدوري، وهي أطول سلسلة تعادلات حالية على أرضه، حيث سبق أن تعادل في 7 مباريات متتالية على أرضه في 1989، وفاز ليتشي في آخر مباراة له بعد سلسلة من 13 مباراة دون فوز (5 تعادلات، 8 هزائم)، ولم يحقق انتصارين متتاليين منذ أبريل 2024. وسجل ليتشي هدفاً واحداً في كل من آخر 4 مباريات خارج أرضه، وكانت آخر مرة سجل فيها في 5 مباريات خارجية متتالية بين سبتمبر ونوفمبر 2019، وأحرز لاتسيو 22 هدفاً في آخر 15 دقيقة من المباريات، أكثر من أي فريق آخر؛ بينما سجل ليتشي 5 فقط، وأقل منهم فقط إمبولي (3 أهداف)، فيما سجل بيدرو، مهاجم لاتسيو، هدفين في المباراة الأخيرة ضد إنتر، ليصل إلى 10 أهداف هذا الموسم بعمر 37 عاماً و294 يوماً، ليصبح سادس أكبر لاعب يسجل 10 أهداف في موسم واحد في الدوري الإيطالي.