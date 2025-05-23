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الرياضة

النسخة الـ4 من «الوطنية» للفنون القتالية المختلطة تنطلق غداً في العين

النسخة الـ4 من «الوطنية» للفنون القتالية المختلطة تنطلق غداً في العين
23 مايو 2025 14:10

العين (وام)

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تنطلق غداً السبت منافسات النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على مدار يومين في مركز أدنيك العين، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة.وتأتي البطولة ضمن أجندة الاتحاد الرامية إلى تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على المستوى المحلي، وتعزيز حضورها بين مختلف الفئات العمرية، حيث تشمل المنافسات فئات الأشبال D (10-11 عاماً)، الناشئين C (12-13 عاماً)، والناشئين B (14-15 عاماً)، الشباب A (16-17 عاماً)، بالإضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق). وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن البطولة محطة محورية في مسيرة تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، مشيراً إلى دورها في ترسيخ التفاعل المجتمعي، وتعزيز قيم الالتزام والإصرار لدى الأجيال الناشئة. وقال الزعابي: «هذه البطولة تعكس جودة التنظيم والمعايير التي يحرص الاتحاد على ترسيخها في مختلف فعالياته، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني، ويشكل استثماراً حقيقياً في الأجيال الواعدة». من جانبه، أكد اللاعب إبراهيم البلوشي من أكاديمية أدما، المشارك ضمن فئة الشباب A، أن البطولة تحظى بأهمية كبرى في برنامج الإعداد للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية القادمة، موضحاً أنها فرصة مهمة لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الأداء من خلال الاحتكاك بمنافسين من مستويات مختلفة. وأضاف: «نشكر الاتحاد على تنظيم هذه البطولات النوعية التي تمنحنا فرصة مثالية لصقل مهاراتنا، والاقتراب من تحقيق طموحنا في تمثيل الدولة بشكلٍ مشرّف في المحافل الدولية».

الفنون القتالية المختلطة
العين
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