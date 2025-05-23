نهائي الأبطال الأفريقي.. صن داونز وبيراميدز للفوز بـ«الأميرة السمراء»

القاهرة (د ب أ)

يسعي فريق بيراميدز المصري إلى وضع ورقته الأولي في جعبة التاريخ، حين يحلّ ضيفاً غداً السبت علي مامليودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ويسعى بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية من لقاء الذهاب، قبل أن يستضيف منافسه في مباراة الإياب بالعاصمة المصرية القاهرة في الأول من يونيو المقبل. ويتواجد بيراميدز لأول مرة في نهائي البطولة الأكبر قارياً علي مستوي الأندية، حيث يطمح لاستمرار صحوته بعد أن حقق لقبه الأول في تاريخه، حين فاز بكأس مصر الموسم الماضي. وصعد بيراميدز لنهائي النسخة الحالية أيضا لكأس مصر، ولديه فرصة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني حالياً، بفارق نقطتين خلف الأهلي (المتصدر)، قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة، يوم الأربعاء المقبل. وتُعد أبرز إنجازات بيراميدز علي المستوي القاري هي التواجد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) موسم 2019/ 2020 أمام نهضة بركان المغربي. من جانبه، يأمل صن داونز في العودة من جديد لمنصة التتويج، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية بعد نسخة عام 2016، التي فاز فيها علي الزمالك المصري. وكان الفريق الملقب بـ(البرازيليين) حلّ وصيفاً في نسخة دوري الأبطال لعام 2001، حين خسر من الأهلي المصري، وكأن الأندية المصرية هي القدر الذي ينتظره دائماً. ولم تكن إنجازات صن داونز عند لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 فقط، ولكنه توّج بالسوبر الأفريقي عام 2017، كما حصل على النسخة الوحيدة لدوري السوبر الأفريقي عام 2023. ولن يظفر بطل تلك النسخة بجائزة مالية تقدر بأربعة ملايين دولار فقط، ولكنه سيحصد النسخة الجديدة للكأس، التي كشف عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الخميس في جوهانسبرج. كما أن الفائز باللقب سيجد له مكاناً في المنافسة علي لقب كأس السوبر الأفريقي، وكذلك التواجد في بطولة كأس القارات للأندية (إنتركوتنتتال) بنسختها المقبلة. ومع حداثة عهد بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فإن الفريقين لم يلتقيا سوي مرتين في دور المجموعات بالنسخة الماضية، حيث تعادلا سلبياً في بريتوريا، قبل أن يفوز صن داونز اياباً 1/ صفر في القاهرة. ولم يكتفِ صن داونز بالتفوق في البطولات القارية أو المواجهات المباشرة، لكنه يزيد في القيمة التسويقية. وبحسب موقع (ترانسفير ماركت) الإلكتروني المتخصّص، فإن بطل جنوب أفريقيا تبلغ قيمته التسويقية نحو 48. 35 مليون يورو، بينما كانت القيمة التسويقية للفريق المصري قرابة 20 مليون يورو. وخاض بيراميدز مشواراً طويلاً لبلوغ نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه من الدور التمهيدي الأول، حين فاز علي جيه كي يو خارج ملعبه بسداسية نظيفة و3/ 1 إياباً بملعبه. وفي الدور التمهيدي الثاني تعادل 1/ 1 خارج ملعبه مع الجيش الرواندي، قبل أن يفوز 3/ 1 إياباً، وفي دور المجموعات جاء بيراميدز وصيفاً بالمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن الترجي التونسي (المتصدر)، وفاز الفريق المصري بأربع مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها وسجل 14 هدفاً ومُني مرماه بأربعة أهداف. وتجاوز بيراميدز عقبة الجيش الملكي المغربي في دور الثمانية بالبطولة، بالفوز بملعبه 4/ 1 ذهاباً، قبل أن يخسر صفر/ 2 خارج ملعبه في الإياب. وفي الدور قبل النهائي تعادل بيراميدز من دون أهداف مع أورلاندو بايرتس في الذهاب بجنوب أفريقيا، ثم فاز بصعوبة بالغة 3/ 2 علي ملعب (الدفاع الجوي) في القاهرة إياباً. من جانبه، بدأ صن داونز مشواره من الدور التمهيدي الثاني، حيث فاز ذهاباً خارج أرضه علي إمبابان سوالوز الإسواتيني برباعية نظيفة ومثلها في الإياب علي ملعبه. وفي دور المجموعات، حلّ صن داونز وصيفاً بالمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز في مباراتين فقط وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مواجهة وحيدة، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. واستناداً إلى هذه النتائج، ظنّ المراقبون والخبراء أن صن داونز لن يواصل المشوار، لكن سمة الكبار دائماً ظهور قدراتهم الحقيقية من الأدوار الإقصائية، حيث اجتاز عقبة الترجي التونسي، وصيف نسخة البطولة القارية الماضية، بالفوز على ملعبه 1/ صفر والتعادل السلبي إياباً، ثم أقصى الأهلي المصري (حامل اللقب) بقاعدة التفوق في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، حين تعادل سلبياً في جنوب افريقيا وإيجابياً في استاد القاهرة 1/1. ورغم نتائج صن داونز، يجيد مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو عبور العقبات الصعبة، والتي ظهرت بوضوح في الإطاحة ببطل ووصيف النسخة الأخيرة، ولكنه سيواجه طموحات وأحلام بيرامدز في حصد اول لقب قاري بتاريخه.