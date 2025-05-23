نهيان بن زايد يكرّم العدّاء الإماراتي سالم الهاشمي

أبوظبي (وام)

كرّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، العدّاء الإماراتي سالم عبد الله الهاشمي، عضو فريق أبوظبي للجري، تقديراً لإنجازه العالمي في سلسلة ماراثونات المدن الست الكبرى، التي تُعد من أبرز وأصعب البطولات على مستوى العالم في رياضة الجري، والتي نجح في إنهائها بمتوسط زمني يقل عن ثلاث ساعات.

وشملت سلسلة الماراثونات الكبرى التي شارك فيها الهاشمي، كلاً من ماراثون نيويورك - نوفمبر 2023، وماراثون بوسطن - أبريل 2024 الذي حقق فيه أقل «2:53 ساعة»، وماراثون برلين - سبتمبر 2024، وماراثون شيكاجو - أكتوبر 2024، وماراثون طوكيو - مارس 2025، وماراثون لندن - 2025، إلى جانب مشاركاته الدولية الأخرى في ماراثون أدنوك أبوظبي، وماراثون دبي لعدة نسخ، وماراثون برشلونة، وماراثون فالنسيا، ما يعكس مسيرته الرياضية الحافلة بالتميز والتفوق.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد، خلال اللقاء، بالجهود الكبيرة التي بذلها الهاشمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسّد روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبناء الإمارات، وقدرتهم على تمثيل الوطن في المحافل العالمية بأفضل صورة، مؤكداً سموه أن تألق الهاشمي في هذه السلسلة العالمية المرموقة يمثل مصدر إلهام للرياضيين الشباب، ويعزز من مكانة الرياضة المجتمعية والتنافسية في دولة الإمارات.

وأكد سموه أن دعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع الرياضي، يُعد من الأولويات التي يحرص عليها مجلس أبوظبي الرياضي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي رعاية الرياضيين، وتمكينهم أهمية كبرى وأولوية.

وأشار سموه إلى أن قصص النجاح مثل قصة العداء سالم الهاشمي، تعكس ثمار الاستثمار في الرياضة المجتمعية والاحترافية، وتبرهن على قدرة أبناء الإمارات على تحقيق الإنجازات النوعية في أصعب المنافسات الدولية، بفضل البيئة الداعمة والتوجيه السليم.

كما استقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، فريق عمل مجلس أبوظبي الرياضي، وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على تنظيم الفعاليات المجتمعية، مشيداً بالدور الحيوي لهذه الفعاليات في نشر الوعي بأهمية الرياضة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط وصحي، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقلها في بيئة داعمة ومحفزة.

وعبر سموه عن شكره وتقديره لجميع فرق العمل والإدارات المعنية على تفانيهم والتزامهم المتواصل في تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية الطموحة للإمارة.

من جانبه، عبّر سالم الهاشمي عن امتنانه الكبير لسمو الشيخ نهيان بن زايد على هذا التكريم، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة والاهتمام المتواصل من مجلس أبوظبي الرياضي كان لهما الدور الأكبر في تحقيق هذا الحلم الرياضي، مشيراً إلى أن مشاركته في ماراثونات نيويورك وبوسطن وبرلين وشيكاجو وطوكيو ولندن كانت تجربة فريدة وتحدياً كبيراً، مكّنته من تطوير مستواه واكتساب خبرات دولية رفيعة.

ولفت الهاشمي إلى أهمية الدعم والتشجيع الذي يحظى به من زملائه في فريق أبوظبي للجري، إلى جانب مشاركاته الدائمة في السباقات المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تُعد بيئة حاضنة للمواهب ومحفزاً كبيراً للتميز والالتزام الرياضي.

يُذكر أن سالم الهاشمي الذي يعمل مهندساً في شركة طاقة للتوزيع، بدأ مسيرته الرياضية لاعب كرة قدم في مختلف المراحل السنية في نادي الوحدة، ثم هاوياً في رياضة الجري قبل أن يتحول إلى أحد أبرز العدّائين الإماراتيين على المستويين المحلي والدولي، ما يجعل منه نموذجاً ناجحاً في التوفيق بين عمله والإنجاز الرياضي الذي حققه.



