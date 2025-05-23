العين يحسم «المركز الخامس» بـ «ثنائية» أمام النصر



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أنهى العين مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين» في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بعد فوزه على مضيفه النصر 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة 26» والأخيرة.

وسجل ثنائية «الزعيم» لابا كودجو من ضربة جزاء في الدقيقة 15، وأليخاندرو روميرو «كاكو» في الدقيقة 18.

ومثّلت المواجهة الظهور الأخير لـ«العميد» تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، مدرب العين السابق، في انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الإيطالي جينارو جاتوزو، الذي يستعد بدوره لوداع فريقه الحالي هايدوك سبليت، يوم الأحد في ختام الدوري الكرواتي، حين يواجه شيبينيك.

وكان لابا كودجو افتتح التسجيل للعين من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 15، ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين، قبل أن يضيف «كاكو» الهدف الثاني في الدقيقة 18، بعد تمريرة حاسمة من محمد عباس.