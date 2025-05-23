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الرياضة

«صوت ليفربول» يتنحى بعد 5 عقود!

«صوت ليفربول» يتنحى بعد 5 عقود!
23 مايو 2025 22:17

ليفربول (رويترز)

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قال ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن جورج سيبتون المذيع الداخلي الذي تردد صوته في ملعب أنفيلد لأكثر من خمسة عقود سيتنحى عن العمل بنهاية الموسم.
وتولى سيبتون (79 عاماً) المنصب عام 1971 عندما كان بيل شانكلي مدرباً لليفربول وسرعان ما أصبح معروفاً باسم «صوت أنفيلد».
وقال سيبتون في بيان «لقد تشرفت بحضور بعض من أفضل المناسبات في تاريخ كرة القدم، ذكريات سأعتز بها إلى الأبد،
وكان ملعب أنفيلد بيتي الثاني لأكثر من 50 عاماً، وقد أحببت كل لحظة، ولكن حان الوقت المناسب لتمرير الميكروفون».
وسيرحل سيبتون بعد المباراة الأخيرة لليفربول هذا الموسم أمام كريستال بالاس يوم الأحد، إذ سيشاهد الفريق يرفع كأس الدوري للمرة 13 منذ تعيينه. 

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أنفيلد
كريستال بالاس
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