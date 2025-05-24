كونتي يكتب التاريخ في «الكالشيو»

معتز الشامي (أبوظبي)



قاد أنطونيو كونتي، نابولي إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، والثاني في السنوات الثلاث الأخيرة، وصنع المدرب الإيطالي التاريخ بهذا التتويج، حيث أصبح الوحيد في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى الذي فاز بلقب «الكالشيو» مع 3 أندية مختلفة.

وأسهم كونتي، مدرب نابولي، في فوز 3 فرق بلقب الدوري الإيطالي، وهي يوفنتوس والإنتر ونابولي، كما قاد باري إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وتشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وفاز كونتي بـ 3 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس «2011-2012، 2012-2013، 2013-2014» ولقب مع الإنتر موسم 2020-2021.

ولم يسبق لأي مدرب في تاريخ الدوري أن فاز مع أكثر من ناديين حتى الآن، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة كونتي واحداً من أفضل المدربين في العالم، ومع ذلك، فاز المدير الفني الإيطالي السابق فابيو كابيلو، بالدوري مع 3 فرق مختلفة، لكن ألقابه في «الكالشيو» مع يوفنتوس تم سحبها بعد فضيحة «الكالشيو بولي».

وفاز كابيلو مدرباً بـ 4 ألقاب مع ميلان «1991-1992، 1992-1993، 1993-1994، 1995-1996»، قبل أن يُحقق لقباً تاريخياً في الدوري مع روما موسم 2000-2001.

وعندما انتقل إلى يوفنتوس عام 2004، تمكن من الفوز بلقبين في الدوري الإيطالي خلال عامين، ومع ذلك، بعد فضيحة الكالشيو، تم سحب اللقبين، حيث مُنح لقب موسم 2005-2006 لإنتر، بينما أُلغي لقب الموسم الذي سبقه، وتعادل كونتي في عدد ألقابه الخمسة في الدوري الإيطالي مع فابيو كابيلو ومارسيلو ليبي في المركز الثالث بقائمة الأكثر تتويجاً باللقب على مر العصور، ويتصدر القائمة ماكس أليجري «6 ألقاب» وجيوفاني تراباتوني «7 ألقاب».