سالم عبدالرحمن يتقدم إلى «الوصافة» في «الشارقة لأساتذة الشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



يسدل الستار يوم الأحد على النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، حيث يُقام حفل الختام وتتويج الفائزين عقب الجولة الأخيرة من المنافسات.

وشهدت الجولة قبل الختامية تألق نجم منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، الذي نجح في التقدم إلى وصافة الترتيب العام، بعد فوزه الثمين على الصربي ألكسندر إندجيتش، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط، ليبتعد بفارق نصف نقطة فقط عن الصدارة.

وانفرد الهولندي أنيش جيري بصدارة الترتيب، بعدما حسم قمة الجولة أمام المصنف الأول، الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف، في لقاء جماهيري شهد متابعة واسعة على المنصات العالمية، ليرفع جيري رصيده إلى 5.5 نقطة، ويكسر شراكته السابقة مع عبدالستاروف، الذي تراجع إلى المركز الثاني، برفقة سالم وثلاثة لاعبين آخرين هم الأرميني شانت سركسيان، الذي تغلب على الروسي إيفان زيمليانسكي، والصربي الكسندر إندجيتش، ومواطنه فليمير إفيتش، الفائز على الصيني داي تشانجرين.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج خلال زيارته البطولة، أنها حققت مكاسب كثيرة على المستويات كافة، خاصة الجانب الفني، من خلال مشاركة لاعبي الإمارات من الأندية المختلفة والمنتخبات في الحدث والاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة، الأمر الذي يعزز خبراتهم، ما يوفر الكثير من الجهد في تنظيم المعسكرات الخارجية.