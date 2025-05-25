شتوتجارت يعوض إحباط «البوندسليجا» بلقب الكأس



برلين (رويترز)



تغلب شتوتجارت على أرمينيا بيليفيلد المنتمي للدرجة الثالثة 4-2، ليحرز لقب كأس ألمانيا لكرة القدم، ليتنفس فريق المدرب سيباستيان هونيس الصعداء، بعد مشوار محبط في دوري الدرجة الأولى.

وبنهاية الشوط الأول تقدم شتوتجارت 3-صفر بفضل أهداف نيك فولتيماد ودينيز أونداف وإنزو ميلوت الذي هز الشباك مجدداً في الدقيقة 66 ليحسم الفوز.

وقلص بيليفيلد الفارق عن طريق «البديل» جوليان كانيا قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يسجل يوشا فاجنومان لاعب شتوتجارت هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85.

وبهذا يحقق شتوتجارت لقب الكأس للمرة الرابعة، وضمن المشاركة في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وأنهى شتوتجارت مشواره في الدوري في المركز التاسع، بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

وكانت هذه نهاية مريرة لمسيرة بيليفيلد الخيالية، بعدما صعق باير ليفركوزن حامل اللقب في أبريل الماضي، ليصل إلى النهائي للمرة الأولى بعدما أقصى ثلاثة فرق أخرى من دوري الأضواء في جولات متتالية من البطولة.

وأخفق بيليفيلد، الذي حسم لقب دوري الدرجة الثالثة مؤخراً، في إضافة لقب ثانٍ إلى إنجاز الترقي لدوري الدرجة الثانية، وكان رابع فريق من دوري الدرجة الثالثة يصل إلى نهائي الكأس والأول منذ أونيون برلين في 2001.

وبدأ بيليفيلد المباراة بقوة وكان بوسعه أن يتقدم مبكراً عن طريق نوح سارينرين بازي الذي سدد الكرة بقوة في العارضة من مسافة قريبة.

لكن فولتيماد وضع شتوتجارت في المقدمة بعد 15 دقيقة، متفوقا على حارس المرمى يوناس كيرسكين بتسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء.

وتقرر استدعاء المهاجم البالغ عمره 23 عاماً لتشكيلة منتخب ألمانيا للمرة الأولى يوم الخميس استعدادا لمواجهة البرتغال في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية في الرابع من يونيو المقبل.

وضاعف ميلوت (22 عاماً) تقدم شتوتجارت بهجمة مرتدة بعد سبع دقائق، مسجلاً في المرمى الخالي من تمريرة أونداف، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 28 بتسديدة منخفضة، وسجل ميلوت هدفه الثاني في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة بعد مجهود فردي، وأعتقد قائد شتوتجارت أتاكان كارازور أنه سجل الهدف الخامس من ضربة رأس بعد ركلة ركنية لكن هدفه ألغي بداعي التسلل.

وسجل فاجنومان هدفاً في مرماه، بعد الهدف الأول لبيليفيلد عن طريق كانيا، لتزيد إثارة الدقائق الأخيرة لكن شتوتجارت صمد لينتصر.