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الرياضة

تمبروولفز ينعش آماله في بطاقة «نهائي الغربية»

تمبروولفز ينعش آماله في بطاقة «نهائي الغربية»
25 مايو 2025 14:07

 

واشنطن (أ ف ب)

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أكرم مينيسوتا تمبروولفز وفادة ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، عندما تغلب عليه 143-101، منعشاً آماله في المنافسة على لقب المنطقة الغربية وبطاقة الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
بعد خسارتهم مرتين في أوكلاهوما، أظهر «الذئاب» وجهاً مختلفاً تماماً على ملعبهم ضد أوكلاهوما سيتي الذي بدا عاجزاً على مقاومة أصحاب الأرض، على غرار نجمهم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر المتوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري، والذي اكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط (نجح في 4 محاولات من أصل 13).
وقلص تمبروولفز الفارق إلى 1-2 في الدور النهائي للمنطقة الغربية، الذي يحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات، محققاً الأهم لأنه لم ينجح أي فريق على الإطلاق في قلب تخلفه 0-3 إلى فوز في سلسلة من الأدوار الإقصائية.
وتقام المباراة الرابعة في مينيابوليس أيضاً الاثنين، قبل المباراة الخامسة في أوكلاهوما الأربعاء المقبل.
وبدأ تمبروولفز المباراة بقوة وحسم الربع الأول بفارق 20 نقطة (34-14)، قبل أن يوسعه إلى 31 نقطة (72-41) في نهاية الشوط الأول، بعدما كسب الثاني 38-27.
وواصل أصحاب الأرض أداءهم الجماعي الرائع وكسبوا الثالث 35-29، ووسعوا الفارق إلى 45 نقطة (129-84) قبل نهاية المباراة بفترة وجيزة، ثم أنهوا اللقاء بفارق 42 نقطة (143-101).
ويدين تمبروولفز بفوزه إلى نجمه أنتوني إدواردز، الذي سجل 30 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، مسجلاً 12 من 17 محاولة، بينها خمس ثلاثيات من أصل 8 محاولات.
وقال إدواردز: «أنا سعيد جداً بالقوة البدنية والطاقة التي أظهرناها، بعد تأخرنا 0-2 في السلسلة، كان الأمر يتعلق بإظهار الطاقة، وقد أظهرنا طاقة عالية».
وأضاف: «أعرف أن الجميع سعداء بهذه المباراة، لكننا ندرك أن أوكلاهوما سيتي سيدخلون بقوة وحماس كبيرين، وسيكونون مستعدين للفوز بالمباراة الرابعة، وعلينا أن نحاول تجاوز طاقتهم وتحقيق الفوز».
وأضاف ستة لاعبين آخرين من مينيسوتا، الذي حقق رقماً قياسياً للنادي في عدد النقاط في مباراة فاصلة، 10 نقاط على الأقل، أبرزهم جوليوس راندل الذي أضاف 24 نقطة، معوضاً ظهوره المخيب في المباراة الثانية عندما اكتفى بتسجيل ست نقاط فقط.
وعلق إدواردز على انتفاضة راندل، قائلاً: «رأيت ذلك في عينيه، أراد استعادة الاحترام، وقد فعل».
واستعاد لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير فاعليته الدفاعية، حيث سجل 7 نقاط مع 7 متابعات، وشارك بشكل رئيسي في تحييد خطورة جلجيوس-ألكسندر.
وقال جوبير: «بكثافتنا، منذ الدقيقة الأولى، حددنا مسار المباراة، كنا جميعاً مصممين على اللعب بقوة بدنية، وتمكنا من القيام بذلك طيلة المباراة».
وكان جلجيوس-ألكسندر أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 14 نقطة، وهو الرصيد ذاته للبديل أجاي ميتشل، وأضاف جايلن وليامس 13 نقطة وتشيت هولمجرين 10 نقاط.
وقال جلجيوس-ألكسندر: «تلقينا لكمة مباشرة في الوجه، وعندما تتلقى لكمة، يتعين عليك النهوض، وينبغي أن نفكر في ردها، هذا هو ما يجب أن نقوم به الآن».
وأضاف: «لم نكن في قمة تركيزنا وحيويتنا، لم نكن نملك الشجاعة الكافية، كانوا أكثر حماساً لتحقيق الفوز، كونهم كانوا يعلمون أن تخلفهم 0-3 سيكون صعباً جداً».
وتابع: «لقد هاجمونا بقوة مبكرة، ولم نتمكن من العودة، علينا أن نبدأ باللعب بحماس».
وقال مدربه مارك دينيو: «لم نتمكن من كبح جماحه (إدواردز) كما فعلنا في المباراتين الأوليين، يُنسب إليه الفضل في الطاقة والقوة التي لعب بها، لقد كان نشيطاً جداً في البداية».
وقال هولمجرين: «الأمر الأهم هو أنهم دخلوا بقوة أكبر منا، أينما أرادوا، وصلوا إلى هناك، لم يسمحوا لنا بإيقافهم».

 

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