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الرياضة

لاعب نوتنجهام يظهر بعد «الجراحة الطارئة»

لاعب نوتنجهام يظهر بعد «الجراحة الطارئة»
25 مايو 2025 21:26

 
نوتنجهام (أ ب)

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استقبلت جماهير نوتنجهام فورست النجم النيجيري تايو أونيي بتصفيق حار عند دخوله ملعب «سيتي جراوند»، قبل لقاء الفريق ضد مضيفه تشيلسي بالمرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان هذا هو أول ظهور علني لأونيي منذ خضوعه لجراحة طارئة في البطن، إثر اصطدامه بالقائم خلال إحدى مباريات الفريق بالمسابقة العريقة.
ولم يكن أونيي ضمن قائمة نوتنجهام أمام تشيلسي في المباراة ويقضي أونيي فترة نقاهة حالياً بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين لعلاج مضاعفات داخلية، إثر الواقعة التي تعرض لها خلال تعادل نوتنجهام 2-2 مع ليستر سيتي قبل أسبوعين.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
تشيلسي
ليستر سيتي
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