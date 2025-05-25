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الرياضة

نيوكاسل إلى «الشامبيونزليج» رغم السقوط!

نيوكاسل إلى «الشامبيونزليج» رغم السقوط!
25 مايو 2025 21:32

 
نيوكاسل (رويترز) 

 

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تأهل نيوكاسل يونايتد بصعوبة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته 1- صفر من ضيفه إيفرتون في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوز مانشستر يونايتد 2- صفر على ضيفه أستون فيلا.
واحتل نيوكاسل يونايتد، الذي أنهى انتظاراً دام 70 عاماً لتحقيق الألقاب المحلية، بعد فوزه على ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، المركز الخامس برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.
وهيمن نيوكاسل على المباراة بالكامل، لكنه عانى من سوء اللمسة الأخيرة والتمريرات الخاطئة، وعوقب على فقدان الكرة في وسط الملعب في الدقيقة 65 عندما لعب فيتالي ميكولينكو تمريرة عرضية نحو كارلوس ألكاراز الذي وضع الكرة بضربة رأس رائعة في الشباك.
واندفع صاحب الأرض للهجوم في وقت متأخر من الشوط الثاني في محاولة لتسجيل هدف التعادل، لكن إيفرتون دافع بشراسة حتى النهاية ليختتم الموسم في المركز 13 بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
إيفرتون
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
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