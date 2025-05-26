منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»



عمّان (الاتحاد)

نجح منتخبنا الوطني برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في تصدر الترتيب العام لفئة الكبار في إطار منافسات النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان.

وتمكّن من إضافة 5 ميداليات جديدة إلى رصيده في اليوم الثاني من المنافسات المخصّص لفئة السيدات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 12 ميدالية ملوّنة مع نهاية منافسات الكبار.

شهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة أداءً قوياً من بنات الوطن اللاتي أثبتن جاهزيتهن العالية وخبرتهن على بساط النزال، حيث حصدن ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية وبرونزيتين، وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبات على صعيد القارة.

وحققت الميداليات الذهبية كل من عائشة الشامسي بوزن 45 كجم، وشمّا الكلباني بوزن 63 كجم، فيما أحرزت مريم آل علي فضية وزن 45 كجم، وكانت الميداليات البرونزية من نصيب حمدة الشكيلي بوزن 48 كجم، وأسماء الحوسني بوزن 52 كجم.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «يعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية في إعداد اللاعبات وصقل مهاراتهن. ويؤكد الأداء القوي الذي قدّمته بنات الوطن في منافسات فئة السيدات أننا نمتلك نخبة متميزة من اللاعبات القادرات على المنافسة بقوة في المحافل القارية والعالمية. هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي توجّه بتوفير كل مقومات التطور والتقدم للاعبين واللاعبات، والخطط المدروسة التي ينفذها الاتحاد لتطوير رياضة الجوجيتسو الإماراتية. نحن فخورون بما قدّمه المنتخب، ونتطلع بثقة لمزيد من الإنجازات في منافسات فئة تحت 21 عاماً».

من جهتها، قالت شمّا الكلباني، الفائزة بالميدالية الذهبية في وزن 63 كجم: «التتويج يعني لي الكثير، لأنه حصيلة رحلة طويلة من الاستعداد والعمل المتواصل. تطلبت المنافسة تركيزاً عالياً وجهداً كبيراً، وقد كنت مصمّمة على تقديم أفضل ما لدي. هذه الميدالية الذهبية تمثل ثمرة دعم المدربين وتشجيع الفريق، وقبل كل شيء، ثقة الوطن بنا كلاعبات. فخورة برفع علم الإمارات، وسأواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات».

كما عبّرت عائشة الشامسي عن فخرها بتمثيل الدولة وتحقيق ذهبية وزن 45 كجم: «كنت واثقة من قدرتي على تحقيق الفوز بفضل الإعداد القوي والدعم الذي تلقيناه من الجهاز الفني. فقد كانت لحظة تتويجي ورفع علم الدولة على منصة التتويج من أجمل اللحظات في مسيرتي».