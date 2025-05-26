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الرياضة

تن هاج: أرغب في تقديم كرة جذابة مع ليفركوزن

تن هاج: أرغب في تقديم كرة جذابة مع ليفركوزن
26 مايو 2025 20:21

 
برلين (د ب أ)

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تن هاج بديلاً لـ«ألونسو» في باير ليفركوزن

قال الهولندي إيرك تن هاج، الذي تم تعيينه اليوم كمدرب جديد لباير ليفركوزن الألماني في عقد يمتد حتى 2027، إنه يرغب في تقديم كرة قدم قوية وجذابة مع الفريق، وحل المدرب الهولندي البالغ من العمر 55 عاماً محل الإسباني تشابي ألونسو، الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.
وأنهى ليفركوزن الموسم في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ في الدوري الألماني، وذلك بعد موسم واحد فقط فاز فيه بثنائية الدوري والكأس وبدون هزيمة تحت قيادة ألونسو. وتمت إقالة تن هاج، الذي حقق نجاحات مع فريق بايرن ميونخ الاحتياطي وأياكس أمستردام الهولندي، من تدريب مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي وذلك بعد عامين حفلا بالكثير من الصعوبات مع النادي الإنجليزي.
وقال تن هاج: «ليفركوزن واحد من أفضل الأندية في ألمانيا كما أنه يعد من أندية النخبة في أوروبا، كنت سعيداً للغاية بالمحادثات التي أجريتها مع المسؤولين هنا». وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي: «مع إيرك تن هاج قمنا بتعيين مدرب خبير ولديه سجل رائع، بطولاته الست مع أياكس كانت استثنائية».

ايريك تن هاج
ليفركوزن
مانشستر يونايتد
الدوري الألماني
تشابي ألونسو
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