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الرياضة

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي في «مليونية النصر»

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي في «مليونية النصر»
26 مايو 2025 21:08

نابولي (رويترز)

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تجمع مئات الألوف من مشجعي نابولي في المدينة اليوم الاثنين، احتفالاً بفوز النادي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، واكتست الشوارع باللون الأزرق الخاص بالفريق خلال مسيرة بحافلات مكشوفة.وأطلق أنصار نابولي العنان لاحتفالاتهم مساء الجمعة الماضي، بعد أن حسم الفريق لقب الدوري الإيطالي بفوزه 2-صفر على أرضه أمام كالياري وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة. واستمرت الاحتفالات حتى اليوم الاثنين، إذ رست سفينة تحمل الفريق والكأس في ميناء نابولي، وكان في انتظارها حافلتان مكشوفتان لنقل الأبطال في رحلة مظفرة عبر المدينة، قبل العودة للسفينة لمواصلة الاحتفالات حتى الليل. وبعد فوزه باللقب قبل عامين لم يتمكن النادي من الاحتفال في حافلة مكشوفة، لكن من المتوقع أن يشارك مليون شخص في احتفالات الشوارع هذه المرة. وتحولت الاحتفالات لاحتفاء شخصي بروميلو لوكاكو هداف نابولي في الدوري الإيطالي، إذ احتفل بلقبه الثاني في المسابقة بعدما رفع الكأس مع إنتر ميلان في 2021. وقال المهاجم البلجيكي لشبكة راي التلفزيونية من الحافلة المكشوفة «الكلمات تعجز عن وصف مشاعري. قمنا بعمل رائع، أنا سعيد جداً لكل هؤلاء الناس، وكذلك من أجلنا، الفريق والنادي والمدرب. لم نستسلم وكنا نستحق هذا النجاح». وعبر ستانيسلاف لوبوتكا لاعب وسط نابولي عن سعادته بالأجواء. وقال «أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من الاحتفال مع هؤلاء المشجعين، بالنسبة لي هم رائعون مثل المدينة والفريق. هذه هي نابولي».

نابولي
الدوري الإيطالي
كالياري
روميلو لوكاكو
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