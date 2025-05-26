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الرياضة

شرطة ليفربول تعلن القبض على سائق «احتفالية الدوري»

شرطة ليفربول تعلن القبض على سائق «احتفالية الدوري»
26 مايو 2025 22:44

لندن (أ ب)

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أعلنت الشرطة في مدينة ليفربول البريطانية القبض على سائق بعد الاندفاع بسيارة نحو حشد من مشجعي كرة القدم، أثناء الاحتفال بفوز فريقهم ببطولة الدوري الإنجليزي. وقالت الشرطة في ميرسيساد، إنها تحقق بشأن تقارير عن تعرض عدد من المشاة للدهس. وأوضحت أنه تم إيقاف السيارة وإلقاء القبض على السائق. ووقع الحادث بعد خروج عشرات الآلاف من جماهير فريق ليفربول إلى وسط المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي، ومشاهدة لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة ويستقلون حافلتين تحمل لافتات عليها عبارة «الكأس لنا مرة أخرى».

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