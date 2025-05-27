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الرياضة

«الأستاذ» بيليجريني في مواجهة ماريسكا «التلميذ» بحثاً عن المجد الأوروبي

«الأستاذ» بيليجريني في مواجهة ماريسكا «التلميذ» بحثاً عن المجد الأوروبي
27 مايو 2025 09:18

معتز الشامي (أبوظبي)

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يأمل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا في التفوق على «الأب الكروي» وإثبات أن الطالب أصبح أستاذاً، عندما يواجه مانويل بيليجريني وفريقه ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية، غداً الأربعاء. ولعب ماريسكا تحت قيادة بيليجريني، وعمل مدرباً مساعداً له، لكنه يأمل الآن في التفوق على المدرب البالغ من العمر 71 عاماً، والذي يصفه بأنه «الأب في كرة القدم»، وكان مانويل بيليجريني مدرباً لإينزو ماريسكا في نادي مالقة الإسباني بين عامي 2010 و2012، قبل أن يعينه مساعداً له في وستهام بين عامي 2018 و2020، كما استمتع ماريسكا بالجزء الأكثر نجاحاً من مسيرته كلاعب مع فريق إشبيلية، الغريم اللدود لريال بيتيس، حيث فاز بلقبين للدوري الأوروبي وكأس السوبر. ويمكن أن يصبح بيليجريني أول مدرب من تشيلي يفوز ببطولة أوروبية كبرى، وهو أول مدرب من تلك البلاد يصل إلى النهائي، منذ قاد فرناندو رييرا بنفيكا إلى نهائي كأس أوروبا عام 1963، وبعمر 71 عاماً و254 يوماً في يوم المباراة النهائية، يمكن أن يصبح بيليجريني أيضاً أكبر مدرب سنا يفوز بنهائي إحدى بطولات الأندية الكبرى للرجال في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويحمل الرقم القياسي الحالي ريموند جوثالز، الذي كان يبلغ من العمر 71 عاماً و231 يوماً، عندما قاد مارسيليا إلى الفوز في دوري أبطال أوروبا عام 1993.وفاز إيسكو لاعب بيتيس بنهائيين سابقين في دوري أبطال أوروبا ضد فرق إنجليزية، حيث تغلب فريقه ريال مدريد على ليفربول في دوري أبطال أوروبا موسمي 2017/2018 (3-1) و2021/2022 (1-0)، كما فاز لاعب الوسط الإسباني بجميع نهائيات البطولة الأوروبية الخمس السابقة التي شارك فيها، بينما يختلف موقف أنتوني المعار إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد بعض الشيء، حيث خسر البرازيلي مباراة واحدة فقط من أصل 4 مباريات خاضها مع تشيلسي (فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة)، وواجه بيليجريني تشيلسي 9 مرات خلال فترة تدريبه لمانشستر سيتي (2013-2016) ووستهام (2018-2019)، إذ فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 3.

تشيلسي
ريال بيتيس
مانويل بيلجريني
دوري المؤتمر الأوروبي
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