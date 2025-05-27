200 لاعب في مهرجان «أبوظبي ماسترز للسباحة»



علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن تنظيم مهرجان «أبوظبي ماسترز للسباحة 2025» الأحد المقبل، في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، الذي يُعتبر أحد أحدث وأهم المنشآت الرياضية في الإمارة، ويُعد هذا المهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يكرّس جهوده بالكامل لفئة «الماسترز» من السباحين، الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، ويجمع بين مجموعة متنوعة من المشاركين من مختلف الجنسيات والخلفيات.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 200 سباح وسباحة يمثلون 12 نادياً وأكاديمية، يتنافسون في أكثر من 500 سباق فردي، مما يخلق أجواءً احترافية تُشجع على المنافسة وتبادل الخبرات، ولا تقتصر المشاركة على السباحين فحسب، بل تمتد لتشمل رياضيي الترايثلون والأكواثلون، وكل من يسعى لتطوير مهاراته التنافسية داخل المسابح، ويعكس هذا التوجه الالتزام الكبير بتعزيز الأنشطة الرياضية المتنوعة وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة.

يأتي تنظيم هذا المهرجان في توقيت مثالي كخطوة تحضيرية طموحة نحو استضافة سلسلة ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، مما يعكس جاهزية العاصمة الإماراتية لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية بمعايير عالمية، كما يمثل مهرجان أبوظبي ماسترز للسباحة منصة رياضية رائدة تُعزز من التبادل الرياضي والثقافي بين المشاركين، وتدعم انتشار ثقافة الرياضة للجميع، مما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع نشط وصحي ومستدام، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الحدث الكبير في وضع أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، مما يعزّز من مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الدولية، حيث وجه النادي الدعوة إلى المشاركة في هذا المهرجان والانضمام إلى هذه التجربة الرياضية الرائعة التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد السباحة.