جوف تنسى مضاربها في رولان جاروس !!

باريس (رويترز)



نسيت المصنفة الثانية كوكو جوف إحضار مضاربها إلى الملعب، لكنها ذكرت منافساتها بطموحها في تحقيق لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، رولان جاروس، بعد أن حققت فوزا ساحقا 6-2 و6-2 على الأسترالية غير المصنفة أوليفيا جاديكي في الدور الأول اليوم الثلاثاء.

وابتسمت الأمريكية وصيفة البطلة السابقة في خجل وأظهرت حقيبتها الفارغة قبل أن يهرع مرافقوها لتزويدها بمعداتها بعد اكتشاف أنها تركت المضارب في غرف تغيير الملابس قبل المباراة التي أقيمت في منتصف النهار.

لكن جوف التي بلغت نهائي بطولتي مدربد وروما عوضت ذلك التأخير القصير بتقديم أداء قوي والفوز في الأشواط الثلاثة الافتتاحية، وحسمت المجموعة الأولى بعد أن خسرت إرسالها في وقت سابق.

وواصلت جوف الضغط بعد ذلك وعززت هيمنتها على المباراة رغم الطقس العاصف لتحقق فوزاً مريحاً.