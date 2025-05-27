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الرياضة

العين يجدد ثقته في محمد عوض الله حتى 2028

العين يجدد ثقته في محمد عوض الله حتى 2028
27 مايو 2025 19:38

 
العين (الاتحاد)

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أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تجديد عقد المهاجم الشاب محمد عوض الله (23 عاماً) حتى عام 2028، وعبّر اللاعب محمد عوض الله عن اعتزازه الكبير بهذه الخطوة، مؤكداً أن مواصلة مشواره مع «الزعيم» تمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.
وقال: «أشعر بفخر كبير لارتباطي المستمر بنادٍ بحجم العين، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على هذه الثقة التي أعتز بها كثيراً».
وأضاف: «الانتماء لهذا النادي الكبير يعني الكثير لأي لاعب، فهو يملك تاريخاً حافلاً بالإنجازات ويزخر بأسماء كبيرة صنعت المجد، وتبقى هذه المسؤولية دافعاً لي لتقديم الأفضل دائماً».
وتابع: «تجديد العقد يزيد من التزامي تجاه النادي وجماهيره التي أعتبرها عنصراً أساسياً في النجاحات التي تحققت على مر السنوات، وجمهور العين هو الرقم الصعب، ودعمه المستمر ظل يصنع الفارق دائماً، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أساهم مع زملائي في تحقيق تطلعاتهم خلال الفترة المقبلة».

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